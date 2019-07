El concurso de escaparates y fachadas del Rototom llenará de ambiente reggae las calles de Benicàssim

Publicado 23/07/2019 13:03:05 CET

Escaparate ganador de la edición del concurso de 2018 - ROTOTOM

CASTELLÓ, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El festival internacional Rototom Sunsplash de Benicàssim lanza por noveno año consecutivo su tradicional concurso de escaparates y fachadas para crear sinergias con el tejido comercial y hostelero local y llenar del mejor ambiente reggae todas y cada una de las calles del municipio.

Los establecimientos comerciales y de hostelería interesados en participar deberán inscribirse desde ya mismo y hasta el próximo 2 de agosto, según ha informado la organización del festival en un comunicado.

La temática decorativa es totalmente libre a partir del lema de esta 26ª edición, Stand up for Earth, y queda sujeta a la creatividad que a cada participante le inspire la macrocita musical. No obstante, todos los establecimientos tendrán que cubrir unos mínimos en su puesta en escena: incluir la bandera y el cartel oficial del festival, la alusión al lema e incorporar al escaparate elementos propios de cada negocio.

Originalidad, vistosidad y colorido serán elementos a tener en cuenta a la hora de valorar el certamen, que incluye dos categorías: una dirigida a comercios y otra a restaurantes, según las mismas fuentes.

La decoración deberá estar instalada desde el 2 de agosto, fecha de inicio del concurso, hasta la finalización del Rototom Sunsplash, el 22 del mismo mes.

El festival premiará las mejores iniciativas con un listado de hasta 15 galardones en el caso de los establecimientos comerciales, y con un podio de cinco premios para los locales de hostelería, entre los que se incluyen abonos, miniabonos y entradas de día para esta 26ª edición, trofeos y kits de merchandise, entre otros.

Sólo por participar y cumplir los requisitos, cada participante recibirá dos entradas de un día para disfrutar del festival.

PREMIO POPULAR

Rototom Sunsplash abrirá un álbum específico para un premio popular en su página oficial de Facebook donde se colgarán las fotos de las decoraciones. La que obtenga más votos será la ganadora de esta categoría. Este galardón -consistente en un trofeo y dos mini abonos para cuatro días- es independiente de los otros premios otorgados por el jurado y por tanto puede ser acumulativo.

El anuncio de los ganadores y la entrega de premios se realizará antes de la edición 2019 del Rototom Sunsplash, el 13 de agosto a las 20.30 horas en el restaurante La Clandestina de Benicàssim. Las bases del concurso pueden consultarse en la página de Facebook del festival.