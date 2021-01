Un concurso de talentos musicales y un magazine de tardes con Màxim Huerta al frente, nuevas apuestas de À Punt

VALÈNCIA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

À Punt arranca 2021 con dos estrenos: un concurso de talentos musicales, 'Duel de veus', con 13 galas, 10 concursantes y un jurado compuesto, entre otros, por el humorista Eugeni Alemany, y un magazine de tardes con el periodista Màxim Huerta al frente: 'Bona vesprada'.

El director de À Punt Mèdia, Alfred Costa, ha presentado estos dos programas en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por los presentadores, el jurado y los colaboradores.

'Bona vesprada' será conducido por Màxim Huerta y su equipo estará integrado por Joan Espinosa, María Fuster, Alfred Ferrandis y la exconcursante de Master Chef Maribel Gil. Comenzará a emitirse el lunes, a las 16.15 horas, y se trata de un magazine que, según Costa, pretende cumplir cuatro 'P': paciencia, prudencia, participación y predisposición.

Con cuatro horas y 20 minutos de emisión, el programa arrancará diariamente con la actualidad, le seguirá una sección relacionada con pueblos de la Comunitat, una mesa de debate con expertos y personas anónimas, meteorología, un apartado dedicado a la fauna, flora, agricultura y buenas prácticas medioambientales y culminará con cocina en directo, ha explicado el productor, Jorge Pérez.

"Es un programa que se hará a diario y estará muy vinculado a la actualidad", ha añadido Pérez, quien ha situado como "clave" la cercanía y la participación ciudadana. "Queremos mantener durante ese tiempo una conversación en tiempo real con los valencianos", ha apostillado.

Se contará con una red de reporteros repartidos por toda la Comunitat para que lo que sucede, llegue a casa de los espectadores. "Queremos que en cuatro horas, los espectadores sean el eje. Lo que cuenta es el valenciano, por lo que nos tiene que contar y porque para nosotros es importante su punto de vista", ha añadido.

En esta línea, Màxim Huerta, escritor y exministro de Cultura, ha afirmado que el eje del programa es la conversación con los valencianos: "Queremos que sea la casa de todos, un casal, una filà mora, con diferentes acentos, formas de pensar, colores en la papeleta. Que sea una casa global", ha manifestado.

Y ha aseverado: "Pretendo hacer compañía y saber qué pasa en casa de los valencianos", y al ser preguntado por el título que le pondría al programa si se tratase de un libro sería 'No me dejes'. También ha indicado que no quiere compaginar este magazine con otras intervenciones televisivas.

ENTRETENIMIENTO CON EUGENI ALEMANY

Y la segunda gran apuesta de À Punt: 'Duel de veus' que se estrenará este sábado en el prime time, a las 21.45 horas, será presentado por la valenciana Álex Blanquer y tendrá como jurado a Eugeni Alemany y las cantantes Sole Giménez (ex de Presuntos Implicados) y Samantha Gilabert (exconcursante de Operación Triunfo).

Se trata de un concurso que busca encontrar a una nueva estrella de la canción en la Comunitat. Contará también con un espacio para orquestas valencianas y con música en directo.

Habrá duelos entre equipos diferenciados y se exigirá lo mejor de cada participante, ha indicado su presentadora. Serán 13 galas y habrá algún aspirante que intente quitar el puesto a los 10 concursantes seleccionados.

Además del jurado, invitados especiales en cada gala ayudarán a decidir el veredicto. Entre los nombres confirmados, figura Melody, la actriz Carme Juan, el cantante Mikel Erentxun, Rosa López, Soraya o los presentadores valencianos Carolina Ferre, Carmen Alcayde y Màxim Huerta. Cada sábado se harán duelos con canciones muy conocidas de todas las épocas y géneros.