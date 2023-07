Confecomerç pide que la movilidad de Colón y centro de València se planee con "diálogo", "estudios" y "coordinación"

Aunque defiende que "seguir avanzando en las peatonalizaciones", advierte que "no se puede prohibir sin dar alternativas"



VALÈNCIA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Confecomerç, Rafael Torres, ha pedido a la alcaldesa de València, María José Catalá, que las reordenaciones de tráfico en la calle Colón y en el centro de València estén acompañadas de "estudios serios", un "diálogo" con el sector y "coordinación" en el seno del Ayuntamiento, tres aspectos en los que ha criticado la acción del anterior gobierno municipal.

Torres, a preguntas de los medios durante la presentación de la campaña 'El Principio de los principios. El Buen Comprar', ha indicado que es pronto para valorar el anuncio de que el Ayuntamiento de València suprimirá uno de los dos carriles bus-taxi de la calle Colón y reordenará el tráfico privado hacia el centro. No obstante, ha apuntado que la nueva alcaldesa, María José Catalá, y su equipo de gobierno, "conocen perfectamente" las demandas del comercio, que son "sobre todo sensatez" a la hora de implementar medidas.

En ese sentido, ha opinado que si la alcaldesa quiere "volver a dejar dos carriles" debe hacerlo con "cuidado" y poner en marcha "un estudio mucho más profundo y serio de cómo va afectar al entorno y la movilidad".

El presidente de Confecomerç ha afirmado que los comerciantes no están en contra de las peatonalizaciones del centro de València "ni mucho menos" y que "muchas" de estas actuaciones "se han hecho con intermediación de los comerciantes" porque, "cuanto más espacio haya para la circulación de las personas, más dinámico" será el entorno en el que trabajan los negocios. Considera que la sociedad está de acuerdo en la necesidad de apostar por una ciudad sostenible.

"Lo que hemos pedido siempre y consideramos que no se hizo bien" --ha añadido-- es que el gobierno municipal "tiene que funcionar como tal" y que haya "una coordinación", porque la concejalía de movilidad "no puede trabajar sin informes policiales" o sin contar con urbanismo, "haciendo cosas por un lado y la EMT por otro".

En esa línea, Rafael Torres ha defendido que, "si hay restricciones del tráfico en la ciudad" deben ir acompañadas de "estudios serios de la afectación" porque se tiene que "asegurar la accesibilidad", que es "un derecho de todos los ciudadanos", y se debe poder entrar al centro "de una manera cómoda, fácil y, si puede ser, barata".

"Cuando se cerró el centro con perspectiva única de dañar al coche no nos pareció razonable", porque esta medida solo se debe implantar "si inviertes más" en "potenciar el transporte público, y eso no se ha hecho", ha reprochado. Así, ha defendido que regresen "ciertas líneas de EMT" al centro de la ciudad y ha criticado que "casi la mitad" de calles del centro histórico no tienen una parada próxima, lo que genera "problemas de movilidad" sobre todo a personas mayores.

En su opinión, un "doble carril de autobuses y taxis es innecesario" y genera un "caos que no tiene ningún sentido". "Se hizo por tema sectario y punto", ha aseverado, antes de añadir que espera que el nuevo gobierno "no haga lo mismo", "dialogue con todo el mundo" y realice "un estudio serio".

Aunque considera que "hay que seguir avanzando en las peatonalizaciones", ha recalcado que "no se puede prohibir sin dar alternativas".

Rafael Torres ha explicado que, cuando esté ya organizado el reparto de concejalías definitivo, Confecomerç se pondrá en contacto con el Ayuntamiento para mantener reuniones con los responsables de las áreas de comercio, movilidad y urbanismo.

Por otro lado, preguntado por la petición de la Federación de Hostelería de que se cree una Concejalía de Hostelería específica, Torres ha opinado que "no tiene ningún sentido ir en esa línea" de que cada uno "piense en sí mismo" y ha apelado a la "sensatez, sentido común y la racionalización del gasto" en el número de concejalías.

"Todos formamos parte del mismo conjunto a nivel social y hostelería y comercio conviven y se interrelacionan" y "más que la desunión necesitamos la unión", ha defendido, al tiempo que ha señalado que el comercio, por su peso en el PIB, podría también reclamar una concejalía propia pero no lo hará.