El Congreso Fallero retoma sus trabajos con el debate de enmiendas sobre uso de indumentaria o concurso de llibrets

Archivo - Varias falleras durante la ofrenda de las Falleras a la Virgen de los Desamparados, a 17 de marzo de 2026 - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Congreso Fallero retoma esta semana sus trabajos tras el verano con el debate y votación de diversas enmiendas relativas a los actos propios de la fiesta de las Fallas que debe organizar o supervisar con carácter anual la Junta Central Fallera (JCF), el uso de la indumentaria tradicional valenciana o los distintivos y recompensas, asuntos que centran la Mesa 4 del citado foro.

Entre las enmiendas a debatir en la próxima sesión plenaria, a las que ha tenido acceso Europa Press, una plantea sustituir el actual concurso de llibrets que actualmente impulsa la entidad Lo Rat Penat por uno propio que organice el Ayuntamiento de València y otra modificar el término 'Falleras Mayores de València' por el de 'Representaciones Mayores de València', lo que abriría la puerta a la posibilidad de que un hombre pudiera ser 'fallero mayor'.

En cuanto al primer asunto, varias enmiendas plantean modificar el artículo 83 del reglamento fallero, relativo a los actos festivos de la fiesta fallera, que fija los actos que se celebrarán con carácter anual bajo la organización y supervisión de la JCF, tales como la elección o las exaltaciones de las falleras mayores de València, la Exposición del Ninot, la Crida, la Plantà, la Ofrenda, la Nit del Foc, la Cremà o el concurso de llibrets.

Una enmienda plantea directamente la "supresión del actual concurso de llibrets" y otra la "eliminación de la posibilidad de existencia de concursos no organizados por JCF. Sobre la Exposición del Ninot, otra enmienda propone establece que solo puedan participar en ella aquellas comisiones que se inscriban en el concurso de Fallas.

Respecto al artículo 84, relativo a las actividades y otros actos de las comisiones falleras a fomentar y proteger por parte de la JCF, una enmienda pide incluir en el listado el concurso de belenes, otra eliminar la coletilla de "en lengua valenciana" del concurso de declamación y otra suprimir del mismo el concurso de calles iluminadas, los homenajes al Mestre Serrano, Maximilià Thous y al Pintor Segrelles y el campeonato de pilota.

NO DISCRIMINAR ENTRE HOMENAJES

Según argumenta la impulsora de esta enmienda, la JCF "no debería discriminar entre todos los múltiples homenajes que se hacen a lo largo del año a diferentes personajes ilustres de la ciudad y de la Comunitat Valenciana". "Partiendo de la base de que estos homenajes los organizan comisiones falleras y no el Ayuntamiento o JCF, aún queda más discriminatorio para el resto de homenajes que no estarían protegidos por esta norma. Además, en estos homenajes, el resto de comisiones no pueden participar de forma activa", expone.

Por ello, justifica que su propuesta plantea que los mismos "dejen de estar bajo el amparo de Junta Central Fallera y que cada comisión la que decida si invitar a las máximas representaciones cada año". Con este propósito, también aboga por "aligerar de actos una sobrecargada agenda fallera".

En el caso del concurso de calles iluminadas, defiende que este "no es una tradición como tal". "Es cierto que es muy popular, pero es una incorporación que ha venido por el tiempo y que no tiene un arraigo cultural suficiente para que sea protegido", matiza.

INDUMENTARIA TRADICIONAL Y DISTINTIVOS

En cuanto al artículo 85, que regula el uso de indumentaria tradicional, una enmienda pide sustituir el apartado que establece que la "indumentaria fallera y valenciana tradicional, masculina o femenina, deberá utilizarse atendiendo al género de la persona" por uno más genérico: "En actos oficiales no podrán utilizarse prendas que no sean acordes a la indumentaria tradicional fallera o valenciana". Otra plantea que la indumentaria "deberá utilizarse atendiendo al decoro y respeto a la tradición".

Respecto al artículo 87, que establece lo relativo a las insignias, una enmienda propone suprimir del mismo que los componentes de las comisiones puedan lucir sobre su indumentaria las de "cualquier colectivo fallero al que pertenezca". El impulsor de esta iniciativa justifica que el nuevo reglamento fallero, "para evitar deslucir la indumentaria tradicional, debería limitar el lucimiento de insignias a las mínimas imprescindibles, tal y como ya refleja el reglamento vigente".

EN EL CONGRESO FALLERO "NO HAY PARTIDOS"

Sobre este debate, el 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, en un mensaje publicado este lunes en su cuenta de la red social X, ha acusado a Compromís de pretender "borrar nuestra lengua, despreciar quien escribió la letra de nuestro Himno y convertir las Fallas en una herramienta ideológica". "Las Fallas son de los falleros y las falleras, y la identidad valenciana no pertenece a ningún partido. No dejaremos que nadie borre el que somos", ha expresado.

Sin embargo, fuentes de Compromís consultadas por Europa Press recuerdan que en el Congreso Fallero "no hay partidos políticos, sino solo comisiones falleras independientes" y reprochan al PP que difunda el "bulo" de que la coalición quiere eliminar la lengua valenciana, el término 'Falleras Mayores de València' o el concurso de llibrets.

"Una mentira más", resumen estas mismas fuentes, al tiempo que piden al PP "que deje de politizar la fiesta" e instan a los representantes de esta formación a "defender el valenciano donde gobiernan y lo están marginando".