El Consell acusa al Gobierno de "eludir su responsabilidad" con Ford e insiste en que active el mecanismo RED

VALÈNCIA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, ha criticado que el Gobierno central "parece que está eludiendo su responsabilidad" respecto a los 1.622 despidos anunciados en el ERE de la fábrica de Ford en Almussafes (Valencia).

Nuria Montes ha reiterado que el Gobierno central tiene que activar "con urgencia" el mecanismo RED "ante la situación que está pasando la industria del automóvil en España". Así, en declaracines remitidas a los medios, ha recalcado que tanto la CEOE como los sindicatos "han pedido a nivel nacional que se constituya con urgencia la comisión tripartita precisamente para posibilitar la puesta en marcha de este mecanismo RED".

Nuria Montes ha exigido al Gobierno de España que "cumpla con su obligación y que cumpla sobre todo con los trabajadores de la Comunitat Valenciana".

Asimismo, la consellera se ha referido a la dimisión anunciada este jueves por Wayne Griffiths (Seat/Cupra) como presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), que él mismo ha atribuido a la "inacción del Gobierno en favor de la electrificación".

"Todo ello hace pensar que no solamente las fábricas como Ford sino toda la industria auxiliar y en nuestro caso el parque industrial que sirve de proveedores a la fábrica de Ford va a necesitar una cobertura para que no se pierdan empleos, no se extingan contratos de trabajo y queden protegidos durante los próximos años en los que las dificultades van a ser intensas", ha expuesto Montes.