El Consell afronta el curso político con "toda la fuerza" en la reconstrucción postdana: "Este gobierno tiene un plan"

VALÈNCIA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha asegurado que el gobierno valenciano afronta el nuevo curso político con "toda la fuerza" en la reconstrucción tras la dana del 29 de octubre, una catástrofe que cumplirá en unas semanas su primer aniversario. "Este gobierno tiene un plan", ha resaltado.

Así lo ha manifestado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, el primero tras el parón por las vacaciones de verano, preguntada por cómo afronta el gobierno valenciano el nuevo curso y por si existe "inquietud" por una posible remodelación del Consell. Camarero ha comparecido acompañada por el titular de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus.

"Afrontamos este nuevo curso político con toda la fuerza en la reconstrucción, que es nuestra prioridad, como viene siendo en los últimos diez meses", ha expresado la vicepresidenta y portavoz, al tiempo que ha confirmado que en el pleno de este martes "no se ha tratado ninguna cuestión de la remodelación en el seno del Consell".

De hecho, ha afirmado que "los mensajes" del 'president' a los consellers, "como vienen siendo en los últimos meses, son que nos centremos y que apretemos en la reconstrucción, que hagamos el máximo esfuerzo en el cumplimiento de la agenda de la recuperación".

"Esos han sido los mensajes de esta mañana y este es el ánimo con el que venimos al Consell. El 'president' tiene un plan de reconstrucción, este gobierno tiene un plan de reconstrucción y nos esforzamos cada día por llevarlo a cabo", ha destacado.

Por su parte, el jefe del Consell, Carlos Mazón, a su llegada al Palau de la Generalitat poco antes de las 10.00 horas, ha eludido contestar a los medios a las preguntas sobre una remodelación del Consell y si él va a continuar al frente del gobierno valenciano y otras cuestiones de actualidad y se ha remitido a la consellera portavoz en la rueda de prensa.

Al ser interpelado sobre si se siente "con fuerza para seguir" al frente del Consell, cuando se ha superado ya el ecuador de la legislatura y a las puertas del primer aniversario de la dana del 29 de octubre, Mazón ha contestado: "Sí, hombre".