El Consell agradece la visita de los Reyes a la zona de la dana, frente a Sánchez que "ni está ni se le espera"

VALÈNCIA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Consell, Susana Camarero, ha expresado el agradecimiento del gobierno valenciano a los Reyes por su visita este domingo a municipios afectados por la dana, al tiempo que ha destacado que es la quinta ocasión que se desplazan a Valencia tras la riada y que han tenido "bastantes más visitas y bastante más presencia en la Comunitat Valenciana de la que ha tenido el Presidente del Gobierno, que ni se está ni se le espera".

Así lo ha manifestado la también vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, preguntada por si desde el Ejecutivo autonómico les hubiera gustado que Casa Real avisase de la visita.

Camarero ha asegurado que en el Consell están "encantados con la visita", al tiempo que ha asegurado que era "privada", y ha agradecido el "papel que están teniendo Sus Majestades los Reyes en este momento y que vienen teniendo desde el primer día, que están volcados con la Comunitat Valenciana, con la provincia de Valencia y con los afectados".

Por otro lado, para el Consell, "no se entienden tampoco algunas críticas" como la de la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent. "Me da la sensación de que es no entender cuál es el papel que juega la familia real y no entender esa empatía, ese cariño que trasladan a los vecinos, unos vecinos que sí que agradecieron la visita, como no podía ser de otra manera", ha agregado.

Camarero ha aseverado que "la alcaldesa de Catarroja ayer intentó hacer política" de una situación con la que "cualquier alcalde de cualquier municipio de España" estaría "encantado o encantada", por la "visibilidad" que aporta y por "esa preocupación manifiesta de la familia real sobre los municipios afectados".