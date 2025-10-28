El Consell amplía hasta 40 millones las ayudas para reactivación económica de los municipios afectados por la dana

Archivo - Estragos causados por la DANA, a 4 de noviembre de 2024, en Chiva - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell ha acordado ampliar de 20 a 40 millones de euros el presupuesto de las ayudas para la reactivación económica de los municipios afectados por la dana del 29 de octubre del pasado año. Estas subvenciones apoyan los gastos corrientes de trabajadores autónomos, sociedades mercantiles y cooperativas que dispongan de un centro de trabajo en alguna de estas localidades.

Así lo ha avanzado este martes el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, durante el acto de firma del convenio entre la Generalitat, la Diputació de València y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) para agilizar la puesta en marcha de medidas del Plan Endavant y lo ha especificado momentos después la vicepresidenta primera y portavoz, Susana Camarero, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell.

Carlos Mazón ha destacado que el objetivo es "respaldar el emprendimiento y avanzar juntos de la mano de autónomos, pymes y cooperativas, subvencionando gastos corrientes no solo de aquellas iniciativas empresariales que ya estaban funcionando y han reiniciado su actividad tras sufrir daños por la devastadora riada, sino también a nuevos negocios puestos en marcha con posterioridad y que contribuyan a reactivar las economías locales".

Además, ha avanzado que el pleno del gobierno valenciano ha aprobado otros dos decretos de ayudas directas a entidades y bienes culturales con un presupuesto total de siete millones de euros adicionales, "que se suman a la incorporación de 20 millones más".

De estos dos decretos de 7 millones, ha especificado, el primero de ellos va dirigido a la restauración del patrimonio cultural valenciano dañado y el segundo, a la reconstrucción de bibliotecas, archivos, librerías y distribuidoras "afectadas por la tragedia".

Dicho esto, el jefe del Consell ha celebrado que con ello "avanzamos", aunque ha admitido que "quizá no en todos los ámbitos" todo lo rápido "que se hubiese querido y que hubiese sido aconsejado". A su juicio, esto se debe "quizás porque hemos tenido que avanzar solos, pero lo hemos hecho y hoy consolidamos las bases para que todo su esfuerzo se convierta en método y en acción sistematizada".

Sobre las ayudas a municipios, el Consell ha aprobado el decreto por el que se aprueban las bases reguladoras y el procedimiento de concesión directa, que establece una ampliación de presupuesto de las ayudas para la reactivación económica, que reciben el nombre de EMDANA, que pasa de 20 a 40 millones de euros.

Con estas ayudas, la Generalitat apoya tanto a aquellas empresas que ya estaban en funcionamiento el 29 de octubre de 2024 y que han reiniciado la actividad tras sufrir daños, como a aquellas nuevas iniciativas empresariales puestas en marcha tras esa fecha en los municipios afectados.

La primera convocatoria de estas ayudas se publicó el 24 de julio de 2025, con un plazo de solicitud del 15 de septiembre hasta el 15 de octubre. La elevada demanda de solicitudes ha motivado dos ampliaciones de presupuesto. Una primera ampliación en la que se pasó de 5 a 20 millones de euros y una segunda ampliación, a través del presente decreto, con la que se alcanzan los 40 millones.

Según la Generalitat, la ampliación de presupuesto se enmarca en la necesidad de dar una respuesta inmediata y eficaz para no poner en riesgo la recuperación de las zonas afectadas.

Estas subvenciones se conceden de manera directa. Para ello, la dirección general de Emprendimiento e Internacionalización tramitará los expedientes siguiendo el sistema de adjudicación previsto en la misma hasta llegar al importe máximo de concesión.

La resolución del procedimiento de concesión se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) y en la web de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo.