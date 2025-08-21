El Consell asegura que garantiza "siempre" protección a menores tutelados y acusa al PSPV de generar "ruido mediático"

Dice que ha respondido "todos los escritos" al Síndic de Greuges y avanza una actualización de protocolos para ampliar la protección

VALÈNCIA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda asegura que garantiza "siempre" la protección de los menores tutelados por la Generalitat, "también en materia de publicación de imágenes, cumpliendo rigurosamente con la instrucción en vigor que la regula", y ha acusado al PSPV de "manipular" y de provocar "ruido mediático".

Además, defiende que trabaja para mejorar la atención y los recursos de forma integral, "desarrollando normativa, apostando por la atención de menores en familias y con la mayor inversión en centros de menores de la historia, con más de 18 millones de euros".

De este modo han respondido al PSPV desde el departamento que encabeza Susana Camarero, después de que los socialistas haya censurado la "inadmisible negativa" de la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda a cumplir con la resolución del Síndic de Greuges que instaba a elaborar un protocolo para "reforzar la protección" de los menores tutelados.

Desde la Conselleria, en un comunicado, han criticado "la manipulación que el PSPV intenta hacer utilizando a menores una y otra vez solo por hacer ruido mediático y tapar los escándalos más indignos que se han vivido en esta Comunitat con menores, que protagonizó su gobierno y que hoy siguen judicializados".

Es más, han acusado al portavoz del PSPV en Les Corts, José Muñoz, de "tergiversar" las resoluciones del Síndic de Greuges y han garantizado que el Consell "siempre, en general y en este caso en particular, ha respondido a todos los escritos del Síndic atendiendo toda información y recomendación".

Al respecto, la directora general de Infancia y Adolescencia, Angélica Such, en relación al tratamiento de imágenes de menores tutelados, ha expuesto que la Conselleria "contestó al Síndic tanto en el escrito inicial como en el de resolución en el mes de mayo que la instrucción 3/2023, que entró en vigor el 14 de junio de 2023, abarca todos los posibles ámbitos de actuación en relación con la publicación o difusión de imágenes, audios y grabaciones de personas menores de edad tuteladas o sujetas a medidas judiciales".

En dicho escrito, ha apuntado, la Conselleria indicó que, "a pesar de considerar que en ningún momento ha existido vulneración alguna de los derechos de los menores", es su voluntad "evitar cualquier acción que pueda generar conflicto o controversia en la que se puedan ver afectados los menores, aunque fuera de manera meramente tangencial". En este sentido, ha garantizado que desde este departamento del gobierno valenciano velarán por "evitar circunstancias que puedan dar lugar a interpretaciones controvertidas".

ACTUALIZACIÓN DE INSTRUCCIONES Y PROTOCOLOS

"Es por ello que esta Conselleria, en línea con el arduo trabajo de desarrollo normativo para ampliar la protección de los menores, trabaja en la actualización de instrucciones y protocolos, también en la relativa a publicación de imágenes, para elevar al máximo nivel cualquier actuación que pueda dar lugar en el marco de las nuevas tecnologías y medios", ha anunciado.

De cualquier modo, ha considerado "impresentable" la "instrumentalización de la información" por parte del PSPV, "de quien no sabemos si únicamente busca rédito político o es que, además, a su síndic en Les Corts ni siquiera le gusta la instrucción que ellos mismos hicieron, que entró en vigor en 2023 y que esta Administración sigue escrupulosamente", ha afeado a Muñoz. Y ha recriminado a los socialistas que, con ello, intenten "tapar el ataque continuado a los menores del PSPV cuando estaba en el gobierno y la dejadez a la hora de invertir y avanzar en la garantía de sus derechos".

"Lecciones ni una de quienes estuvieron en el gobierno del Botànic, donde no se garantizaba la integridad de los menores, como bien sabe todo el mundo por los sucesos más vergonzantes e indignos que se han producido desde las entrañas de un gobierno y que todavía están en el juzgado. Hechos que se taparon y nunca condenaron y que siguen en el juzgado, siendo la vergüenza de su gobierno", ha incidido la responsable autonómica.

Igualmente, ha asegurado que con el anterior gobierno de la Generalitat "no se cumplieron los mandatos normativos para proteger a los menores". "Lo que sí es una vergüenza es que desde 2018 hasta 2023 el Botànic no elaborara el protocolo para la detección de las situaciones de riesgo de los menores, al que estaba obligado, no por recomendación del Síndic, sino por mandato de la ley de derechos y garantías de la Infancia y Adolescencia", ha lamentado.

"Cinco años con un nuevo abandono de los menores por parte del gobierno del PSPV al que este Consell está dando solución, ya que en menos de dos años ya se ha abordado la elaboración del protocolo en colaboración con la Universitat de València", ha reivindicado Angélica Such, al tiempo que ha reprochado al PSPV que parezca "servirle todo en política, incluso ir contra herramientas de su propio gobierno". "Mientras ellos viven de imposiciones y titulares, este Consell trabaja con decisiones, no con ruido", ha defendido.

En este punto, la directora general de Infancia y Adolescencia ha resaltado que el Consell trabaja "desde todos los ámbitos para garantizar una atención y protección de los menores de forma integral y constante" y, al respecto, está "avanzando en desarrollo normativo, en inversión en centros y en mejorar la atención".

En concreto, ha apuntado la mejora de "todos los centros de menores, que el anterior gobierno del Botànic había abandonado sin poner ni un euro". "Ahora estamos realizando una inversión como nunca antes se había hecho, de más de 18,34 millones de euros para mejorar las infraestructuras", ha reivindicado.

Además, el Consell avanza "hacia un modelo familiar, no residencial", para que los niños tengan una vida "más afectiva". En esta línea, ha resaltado que, gracias a los nuevos planes de promoción de estos modelos de atención, se está produciendo "el mayor número de acogimientos y adopciones de la historia, incrementándose el número de adopciones en un 21%".

También ha destacado el incremento del importe de las prestaciones para el sostén de la crianza en acogimiento, "del 10% y 15%", el logro del pago "de forma puntual" en el cambio de ejercicio "por primera vez en la historia" y la ampliación de las deducciones en el tramo autonómico del impuesto sobre la renta "a todas las modalidades de familias acogedoras y aquellas que tienen a los menores en situación de guarda con fines de adopción".

Y se ha referido a las nuevas guías e instrucciones desarrolladas, como las de intervención ante situaciones de violencia sexual en el ámbito de la justicia juvenil o la de prevención y detección de la violencia contra la mujer en los ámbitos del acogimiento residencial de protección de la infancia y adolescencia y de justicia juvenil, así como las instrucciones relativas al protocolo de actuación por ausencias no autorizadas.

EL PSPV "NO PUEDE DAR LECCIONES"

En la misma línea, la portavoz de Política Social del PP en Les Corts, Elena Bastidas, en un comunicado, ha lamentado "el intento del PSPV de dar lecciones de protección de la infancia" al Consell, "cuando fueron precisamente los gobiernos del Botànic quienes protagonizaron el episodio más vergonzoso de desprotección de menores en la Comunitat, el caso Oltra".

Además, ha acusado al portavoz socialista, José Muñoz, de "manipular y tergiversar" y le ha recomendado "informarse antes de hablar" sobre las resoluciones del Síndic. "Quien tapó abusos a menores tutelados no está legitimado para dar lecciones al actual Consell", ha añadido, y ha reprochado al PSPV: "Ellos son la auténtica lista negra de la vergüenza en la Comunitat Valenciana".