El Consell autoriza por 25 millones la contratación de la gestión de centros de atención a mujeres víctima de violencia

VALÈNCIA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell ha acordado autorizar la contratación de los servicios para la gestión integral de tres centros de recuperación integral en València y Alicante y un centro de emergencias y recuperación integral en Castellón para mujeres víctimas de violencia y los menores que las acompañan. Se trata de espacios que forman parte de los recursos residenciales de los que dispone la Generalitat.

Este contrato será adjudicado en cuatro lotes y tendrá una duración de tres años, prorrogables por dos años más, con un valor estimado de 25,5 millones de euros, según ha informado el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, en la rueda de prensa posterior al pleno.

En concreto, el contrato cubre la prestación del servicio de gestión integral de cuatro centros a través de cuatro lotes. En el lote 1 se encuentra el Centro Emergencias y Centro de recuperación integral de Castellón, con una capacidad máxima de 10 y 20 plazas, respectivamente, para mujeres víctimas de violencia sobre la mujer y los y las menores que las acompañan.

El lote 2 incluye el Centro de recuperación integral Berenice en València, con una capacidad máxima de 30 plazas para mujeres víctimas de violencia sobre la mujer y los y las menores que las acompañan.

El 3 corresponde al Centro de recuperación integral Carmen Alborch en València, con una capacidad máxima de 20 plazas para mujeres víctimas de violencia sobre la mujer y los y las menores que las acompañan. Y el 4, el Centro de Recuperación Integral Aitana en Alicante, con una capacidad máxima de 30 plazas para mujeres víctimas de violencia sobre la mujer y los y las menores que las acompañan.

El nuevo contrato aumenta un 86,5 por ciento el importe y un año el periodo de duración con respecto al anterior, dotando así de una "estabilidad mayor tanto al recurso en sí como a las profesionales que atienden a las víctimas y dar una mejor atención y más profesional a las víctimas, sus hijas e hijos".

Las profesionales de estos centros ven regularizados y actualizados sus salarios al aplicárseles las tablas salariales del convenio correspondiente, con un incremento salarial y mejora de sus condiciones laborales.

La gestión integral de estos centros conlleva la prestación de diversos servicios que incluyen entre otros, la atención social, psicológica y jurídica en las situaciones de crisis, así como el asesoramiento o la terapia en los casos de seguimiento de las mujeres víctimas de violencia y de sus hijas e hijos.

Según sostiene la Generalitat, esta contratación "regulariza una situación anómala que se arrastraba desde 2019 y refuerza un servicio esencial destinado a la atención y protección de las víctimas de violencia contra la mujer".

Esta contratación se suma a la realizada este mismo año, con la adjudicación en julio del nuevo contrato para la gestión de los Centros Mujer 24 horas de Valencia, Castellón y Alicante, así como de los Centros Mujer 14 horas de Torrevieja, Dénia, Elda y el nuevo centro de Elche. Una adjudicación con una inversión de 43,6 millones para dos años, ampliables dos años más.

CASO ALICANTE

Por otro lado, Barrachina ha anunciado la intención del Consell de ejercer la acción popular en el caso del crimen machista registrado en octubre en Alicante. Por estos hechos, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Alicante, en funciones de guardia, acordó prisión provisional, comunicada y sin fianza, para los dos hombres detenidos por la muerte de una mujer de 37 años, pareja de uno de ellos y cuyo cuerpo ocultaron durante varias semanas.

Desde el Consejo condenamos este nuevo acto de violencia que constituye un problema de ámbito social y público que nos obliga a actuar de manera activa con el objetivo de erradicar totalmente su práctica", ha dicho Barrachina, quien ha subrayado la "la necesidad de denunciar cualquier acto violento" y ha recordado a las víctimas que tienen a su disposición los centros de 24 horas de la Generalitat Valenciana así como los teléfonos 016 y 900 580 888.