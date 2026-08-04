El Consell autoriza una inversión de 56,4 millones para la renaturalización de las cuencas afectadas por la dana

Archivo - Una máquina trabaja en las labores de limpieza y desescombro en el barranco del Poyo en 2024 - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell ha autorizado este martes el encargo a Tragsa para la renaturalización y mejora de la resiliencia de las cuencas del Turia, Magro, Poyo y Picassent afectadas por la dana de octubre de 2024, por un importe de 56.409.975,89 euros y un plazo de ejecución de 48 meses.

El proyecto permitirá recuperar y mejorar el estado de estas zonas mediante la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza, con el fin de reforzar su respuesta ante sucesos similares y mejorar el estado de conservación de los hábitats y especies presentes en los espacios de la Red Ecológica Europea Natura 2000 de la Comunitat Valenciana y otras redes de espacios de alto valor para la biodiversidad. Estas actuaciones dan cumplimiento a los objetivos recogidos en el Plan Endavant del Consell.

Entre las actuaciones previstas figura la retirada de árboles dañados y obstáculos vegetales en los barrancos para mejorar el estado de su cubierta vegetal, la elaboración de un plan integral de erradicación de las cañas mediante los protocolos establecidos, la reparación y limpieza de los cauces afectados y la restauración del dominio público hidráulico.

Asimismo, se ejecutarán labores de control o erradicación de especies invasoras de caña con plantaciones posteriores, rehabilitación de accesos, estabilización de riberas objeto de renaturalización, trabajos selvícolas, señalización, retirada de residuos inertes y actuaciones de control de la erosión.

Con carácter general, los trabajos se desarrollarán en las cuencas del Turia, Magro, Poyo y Picassent y donde no actúen la Confederación Hidrográfica del Júcar ni los ayuntamientos, con las diferentes herramientas habilitadas para la reconstrucción.

ACTUACIONES EN 52 MUNICIPIOS

Las actuaciones previstas en las cuencas del Turia, Magro, Poyo y Picassent se llevarán a cabo en 52 municipios. En concreto, en la cuenca del río Turia, las actuaciones se desarrollarán en los municipios de Calles, Domeño, Loriguilla, Chulilla, Sot de Chera, Gestalgar, Bugarra, Pedralba, Vilamarxant, Benaguasil, Riba-roja de Túria, Paterna, Manises y Quart de Poblet.

Por su parte, en la cuenca del río Magro, se actuará en Sinarcas, Camporrobles, Fuenterrobles, Caudete de las Fuentes, Utiel, Requena, Siete Aguas, Buñol, Yátova, Macastre, Alborache, Turís, Montroi, Dos Aguas, Montserrat, Real, Llombai, Alfarb, Catadau, Carlet, l'Alcúdia, Guadassuar y Algemesí.

Asimismo, en la cuenca del barranco del Poyo, se llevarán a cabo actuaciones en Chiva, Cheste, Riba-roja de Túria, Quart de Poblet, Aldaia, Alaquàs, Torrent, Picanya, Paiporta, Catarroja y Massanassa. Finalmente, en la cuenca del barranco de Picassent, los trabajos se ejecutarán en Picassent, Alcàsser, Beniparrell y Silla.

Los más de 56 millones de euros de inversión se distribuirán en cinco anualidades, de manera que para 2026 se ha previsto destinar 4,5 millones; 14,4 millones en 2027; 14,4 millones en 2028; 13,9 millones en 2029, y 8,9 millones en 2030.