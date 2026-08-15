El Consell critica que el PSPV "trate de sacar pecho" y "confundir a la ciudadanía" con los anticipos

Archivo - El consellero de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Generalitat Valenciana, José Antonio Rovira Jover - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell ha reprochado al síndic del PSPV, José Muñoz, que su partido trate de "sacar pecho sobre unos anticipos que son a cuenta de la liquidación del sistema de financiación", cuando "en ningún caso" se trata de "dinero extraordinario regalado a la Comunitat Valenciana", sino recursos que forman parte del sistema de financiación y "dinero de los valencianos".

Desde el gobierno autonómico han aseverado que "el PSPV intenta convertir una cuestión de insuficiencia estructural de financiación en una cuestión de liquidez puntual. Son conceptos distintos y al mezclarlos lo que intenta es confundir a la ciudadanía".

Así ha respondido al Consell a las declaraciones del síndic socialista, José Muñoz, en las que este sábado ha destacado que el Gobierno ha transferido los "mayores" anticipos a cuenta "de la historia" en la liquidación del sistema de financiación, con 1.620 millones de euros hasta mayo.

El Ejecutivo autonómico ha indicado que "la pregunta no es cuánto dinero se adelanta, sino cuál es la financiación definitiva que recibe la Comunitat Valenciana. Y es de sobra sabido que el modelo de financiación actual sitúa a la comunidad a la cola".

"Los anticipos son un mecanismo habitual. El PSPV debería acordarse de que el Gobierno de Sánchez dio anticipos a la Comunitat, cuando gobernaba Ximo Puig, de 5.000 millones de euros", ha apostillado el Consell.