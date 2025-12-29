El Consell defiende el "equilibrio ambiental" en el decreto de simplificación y ve "partidistas" las críticas de Bernabé

Archivo - El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, en una imagen de archivo - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES - Archivo

VALÈNCIA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha defendido este lunes el nuevo decreto de simplificación administrativa, ha asegurado un "equilibrio ambiental" y "económico" en las actuaciones del Consell y ha apuntado que las críticas hacia la medida "solo se entienden desde el punto de vista exclusivamente del choque partidista político".

Así lo ha señalado después de que la delegada del Gobierno, Pilar Berabñe, haya criticado que el nuevo decreto que aprobó el pasado viernes el Consell da "vía libre" a la construcción "sin control ni visión" en la autonomía.,

Martínez Mus ha señalado que es "un clamor social que todos los trámites burocráticos se eternizan y se impiden así actividades básicas que generan puestos de trabajo". Ha lamentado que se utilicen "directamente términos falsos" contra el decreto.

El conseller ha asegurado que estos trámites "siempre" irán asociados a un "equilibrio ambiental" y también al "económico", como dos vetientes "inseparables" que "se tienen que tener en cuenta".

En ese sentido, ha recalcado que "no es cierto que se esté hablando de actuar sobre dominio público hidráulico, principalmente porque no es competencia autonómica", como "tampoco que se esté vulnerando entornos ambientales o que se permitan actuaciones en entornos ambientales donde no se puede permitir, como la red de la natura 2000, o que ni siquiera se estén vulnerando competencias de los ayuntamientos. Este consell es absolutamente municipalista desde el primer momento y lo demuestra en cada uno de los hechos".

Martínez Mus ha afirmado que es "rotundamente falso" que con el nuevo decreto de simplificación administrativa del Consell "se está intentando construir en zonas de protección hidráulica o en zonas de protección ambiental".

La Generalitat ha subrayado así que "no es cierto que los Proyectos de Interés Autonómico (PIA) puedan ubicarse en dominio público del estado (hidráulico)" o en "suelo no urbanizable protegido sin una previa ponderación de los valores a preservar a proteger que, en todo caso, prevalecerían sobre los del PIA en aplicación del principio de no regresión".

Martínez Mus ha agregado que "no se entiende la animadversión hacia la política de desregularización que conlleva el decreto de simplificación, y más de quien tiene responsabilidad de gobierno".

GENERAR EMPLEO

Por su parte, la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública ha destacado que el nuevo decreto dentro del Plan de Simplificación Administrativa aprobado por el Consell el pasado viernes "mejorará la implantación de proyectos estratégicos que generen empleo y riqueza en la Comunitat Valenciana".

El director general de Simplificación Administrativa, Fran Ortega, ha mostrado en un comunicado su asombro ante las críticas a un decreto que aún no se ha publicado. "Nos encontramos ante una situación insólita, ya que se emiten juicios, se lanzan acusaciones y se anuncian enfrentamientos institucionales sobre una norma que todavía no existe en el BOE ni en el DOGV y que, por tanto, no ha podido estudiar ni analizar", ha señalado en un comunicado.

Para el director general, "resulta llamativo que se atribuyan consecuencias tan graves como la eliminación de controles, el desprecio al criterio municipal o el riesgo para la seguridad de las personas sin citar un solo artículo, una sola disposición o un solo cambio concreto".

En este sentido, Fran Ortega ha incidido en el compromiso del Consell "con una administración más ágil y eficaz, compatible con el máximo respeto al territorio, a la seguridad de las personas y a las competencias de los ayuntamientos. El objetivo es reducir los trámites burocráticos".