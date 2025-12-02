El Consell destaca que la Comunitat Valenciana lidera el descenso del paro juvenil en España en noviembre

Archivo - El secretario autonómico de Empleo, Antonio Galvañ, en imagen de archivo en una comparecencia en Les Corts - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES - Archivo

VALÈNCIA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico de Empleo, Antonio Galvañ, ha valorado este martes los datos del paro del mes de noviembre en la Comunitat Valenciana, hechos públicos por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, y que reflejan que se ha producido una disminución de 2.641 personas desempleadas. En especial, ha destacado que la autonomía lidera el descenso del paro juvenil en el conjunto del país.

Galvañ ha resaltado en un comunicado que se trata de unas cifras que demuestran que el mercado de trabajo valenciano está "maduro y consolidado". El responsable de Empleo ha destacado especialmente las buenas cifras entre los y las valencianas más jóvenes, uno de los colectivos en los que más ha centrado su actuación Labora. Así, los datos reflejan que la Comunitat Valenciana "lidera la bajada anual de jóvenes menores de 25 años parados en España con 2.856, una reducción del 13,1 por ciento, el triple de la experimentada a nivel nacional".

El director general de Labora ha expresado la "satisfacció"n del Consell por la evolución del desempleo. "La Comunitat Valenciana registra 23.000 personas desempleadas menos que hace un año", ha manifestado Galvañ que ha recalcado que la valenciana es la segunda autonomía, por detrás de Andalucía, en descenso anual de parados, con -22.947 desempleados menos.

Los datos, según ha informado Antonio Galvañ, reflejan que la Comunitat Valenciana "continúa por debajo del techo de los 300.000 parados y recupera la senda de descenso con 2.641 personas paradas menos". Además, este mes deja la cifra de parados más baja de un noviembre desde 2007.

Por otra parte, el secretario autonómico de Empleo se ha referido a los datos de contratación, que reflejan del mismo modo un "buen comportamiento". Así, según ha detallado, la Comunitat Valenciana lidera el aumento anual de contratos en España, tanto en valor absoluto con 10.557, como en valor relativo con 9,3%, nueve puntos por encima del valor nacional (-0,4%).

SEGURIDAD SOCIAL

Galvañ se ha referido también a los buenos datos de afiliación a la Seguridad Social. Así, la Comunitat Valenciana lidera el crecimiento porcentual mensual de afiliados en España con un +1% (22.376 nuevos afiliados), más de un punto respecto el total nacional (-0,07%) y lidera el crecimiento porcentual anual de afiliados en España con un +3,85% (83.925 nuevos afiliados), más de un punto respecto el total nacional de 2,45%.

En cuanto a los sectores económicos, Galvañ ha destacado que la Comunitat Valenciana muestra un "gran dinamismo" en servicios, industria y construcción. En este sentido, ha hecho hincapié especialmente los buenos datos del paro entre la industria que deja el mejor dato de paro (34.324) para un mes de noviembre de toda la serie histórica (se inicia en enero de 1996), con una bajada interanual del -10% que equivale a -3.922 parados menos.