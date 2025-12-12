El Consell destaca el "liderazgo turístico de la Comunitat Valenciana tras el crecimiento en los aeropuertos

Un avión en el Aeropuerto de Alicante - GVA

VALÈNCIA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha valorado positivamente los datos publicados este viernes por Aena correspondientes a los resultados del tráfico aéreo del mes de noviembre y el acumulado de 2025, y que a su juicio ratifican el "liderazgo turístico de la Comunitat Valenciana frente a otros destinos nacionales".

Según los datos, el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández registró el pasado mes un total de 1.411.496 pasajeros, lo que supone un incremento del 10,3%, respecto a noviembre de 2024. Por su parte, València-Manises ha alcanzado los 870.956 pasajeros, con un crecimiento del 25,4% interanual, ha recordado la Generalitat en un comunicado.

"Se trata de las dos mayores subidas registradas de entre los diez aeropuertos nacionales que mayor volumen de pasajeros reciben", ha subrayado Marián Cano, para quien "la Comunitat Valenciana ha vuelto a situarse como uno de los destinos con mayor dinamismo turístico y mejor comportamiento en la llegada de pasajeros internacionales durante 2025".

Además, la responsable de la política turística del Consell ha resaltado que ambos aeropuertos suman hasta noviembre más viajeros que los registrados en 2024. Así, el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández ha cerrado el mes de noviembre con más pasajeros que todo el año anterior, al acumular en los primeros once meses del año 18.631.566 pasajeros, lo que representa un crecimiento del 8,5 % interanual. En 2024, recibió un total de 18.388.543 viajeros.

Y el aeropuerto de València ha gestionado hasta noviembre un total de 10.954.107 pasajeros, un 9,4 % más que en el mismo periodo del año pasado, en el que se registraron 10.811.963 viajeros, sumando diciembre.

UN MODELO TURÍSTICO SOSTENIBLE Y DIVERSIFICADO

Marián Cano ha incidido en que este crecimiento no es coyuntural, sino "la consecuencia directa de un modelo turístico sólido, sostenible y diversificado, apoyado en la mejora de la conectividad aérea, la promoción internacional, la profesionalización del sector y la apuesta por la calidad".

Del mismo modo, Cano ha resaltado que "la Generalitat continuará trabajando con el sector para reforzar esta tendencia positiva y garantizar que la Comunitat Valenciana siga siendo uno de los destinos más competitivos, seguros y atractivos de Europa".

URGENCIA DE LAS AMPLIACIONES DE AMBAS INFRAESTRUCTURAS

En este contexto, la titular de Turisme ha remarcado que "este notable avance en el tráfico aéreo hace aún más urgente la ampliación de los aeropuertos de Alicante y València, infraestructuras estratégicas para la economía valenciana y para el desarrollo de la industria turística".

Por ello, el Consell ha reiterado una vez más al Gobierno de España "la necesidad de que se active sin más demora el proyecto de ampliación del aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, ya incluido en los planes de AENA, pero pendiente de ejecución". Y que se aceleren los plazos para la ampliación del aeropuerto de València-Manises, imprescindible para seguir atendiendo el crecimiento sostenido de la demanda y garantizar la competitividad de la Comunitat Valenciana frente a otros destinos del Mediterráneo.