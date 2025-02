El Consell estudia reclamar los 500.000 euros de la deuda de Marie Claire con el IVF

Ve "muy difícil" poder recuperar los 24 millones que el Botànic inyectó en la empresa pese a "no tener un plan de viabilidad sólido"

VALÈNCIA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y portavoz, Susana Camarero, ha señalado este martes que la Generalitat está estudiando reclamar a For Men, la empresa compradora de Marie Claire que este lunes anunció el cierre de la textil y el despido de toda la plantilla, el pago de 500.000 euros de la deuda que mantiene con el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), aunque al estar en concurso de acreedores es el juez "el que establezca las pautas" y ve "muy difícil" poder recuperar los 24 millones que el anterior Gobierno del Botànic inyectó en la empresa pese a "no tener un plan de viabilidad sólido".

Camarero, en la rueda de prensa para explicar los asunos tratados en el pleno del Consell, ha recalcado al respecto que lo que "preocupa" al Gobierno valenciano son los 72 trabajadores que se han despedido para los que Labora y la Conselleria de Industria ya están trabajando en un plan de recolocación.

Al respecto, ha lamentado la decisión comunicada ayer por la empresa For Men de la resolución de la compraventa de Marie Claire, lo que implica el cierre definitivo de la "histórica" planta de producción de la firma en Villafranca del Cid (Castellón).

En ese sentido, preguntada por si la Generalitat tiene previsto hacer una reclamación al nuevo propietario de Marie Claire para que pague lo que tenía comprometido en el acuerdo, ha señalado que "el concurso de acreedores va en marcha y por lo tanto vamos a ir viendo cómo va funcionando".

"Hay 500.000 euros que es lo que se puede reclamar a Marie Claire y en principio vamos a trabajar con la posibilidad de poder reclamar esa parte y, en función de lo que establezca el juez, cuando nos vayan anticipando el desarrollo del concurso de acreedores es cuando se podrá saber", ha señalado.

Camarero ha recalcado han trabajado "desde el principio" para "poner todos los medios para ayudar y que se posibilitase la continuación de la compañía" y ha lamentado el cierre definitivo de esta empresa "histórica" en la Comunitat Valenciana porque es "malo para la empresa, la comarca y evidentemente lo peor son los 72 trabajadores afectados".

Así, ha recordado que en la legislatura pasada "se despidió al 90% de la plantilla, a 648 trabajadores, y que desde 2019 y hasta 2022 la compañía obtuvo 24 millones de euros en ayudas del Botànic, "la mitad a través de un fondo de instrumento financiera, Finnival, un fondo que se creó ad hoc para esta causa y que no ha tenido otra materia que tratar y que van a ser muy difícil de recuperar".

"Son 24 millones dados por el Gobierno de Ximo Puig que no han servido porque no ha habido un plan de reestructuración viable, no ha servido para reflotar esta empresa histórica", ha recalcado. Por ello, ha señalado que habrá que preguntar al presidente del ICO y entonces presidente del IVF, Manuel Illueca, que "fue el responsable de esta operación, que fue una decisión política".

Camarero ha recalcado que Labora y la Conselleria ya están trabajando poniendo en común los perfiles de los 72 trabajadores afectados para "ver cómo se les puede ayudar en un plan de recolocación". Así, ha apuntado que, aunque aún "precipitado", "si hay una parte importante de estas personas que se dedicaban al mantenimiento será más fácil encontrarles trabajo en la zona".

For Men S.A. anunció este lunes que procedía a resolver el contrato de adquisición de la unidad productiva de la mercantil Marie Claire S.A.U. ante el mantenimiento del embargo de las cuentas corrientes a petición del administrador concursal de la firma. Según fuentes de For Men, la empresa se veía "obligada" a tramitar un despido colectivo que afectará a la totalidad de la plantilla.

Horas después de este anuncio se conocía que el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Castellón había dictado un auto en el que anulaba las medidas cautelares de embargo que acordó en diciembre respecto de los bienes de la misma empresa y del dinero de For Men y su propietario tras estimar su falta de competencia para acordarlas, como argumentó el representante legal del empresario en una vista celebrada el pasado día 12 de febrero.