El Consell lanza un bono térmico para afectados por la dana con las donaciones de la cuenta solidaria de la Generalitat

VALÈNCIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell ha aprobado este martes el decreto de bases reguladoras y el procedimiento para conceder un nuevo 'bono térmico' dirigido a las familias afectadas por la dana del 29 de octubre para que puedan afrontar durante el invierno los posibles sobrecostes energéticos.

Este bono térmico está dotado con 18 millones de euros. Los fondos proceden de la cuenta solidaria que abrió la Generalitat para canalizar las donaciones de la ciudadanía, y que se han complementado con fondos propios de la Generalitat, han indicado desde la administración.

"Con esta ayuda de hoy se dispondrá del total de dinero aportado por la sociedad para la reconstrucción", ha confirmado la portavoz del Consell, Susana Camarero, en la rueda de prensa posterior al pleno. Camarero ha detallado que la cuantía de las ayudas es ampliable si fuera necesario.

La portavoz ha detallado que se prevé que el bono beneficie a unas 45.000 familias y que la medida se dirige a las personas titulares de la Renta Valenciana de Inclusión, las perceptoras de prestaciones no contributivas y las que ya recibieron ayudas por pérdida de bienes esenciales en virtud del Decreto 163/2024, siempre que residan en alguno de los municipios afectados por la dana.

Cada familia recibirá una ayuda directa de 397,93 euros por vivienda, destinada a cubrir necesidades básicas de climatización o reposición de equipamientos dañados. Camarero ha detallado que el abono se realizará por transferencia directamente sin necesidad de solicitar el bono, ya que la Generalitat tiene los datos de las familias perceptoras. La Generalitat realizará el cruce automatizado de datos de los beneficiarios.

El objetivo, según el Consell, de las ayudas es mitigar el riesgo de pobreza energética agravado por la destrucción o deterioro de sistemas de calefacción, así como la persistencia de los problemas de humedad en las viviendas y la pérdida de equipamientos esenciales producidos por la dana, que pueden dificultar durante el invierno las condiciones de habitabilidad en los hogares de personas residentes en las zonas afectadas.

El bono dana térmico no estará sujeto a tributación en el IRPF y no computará como ingreso a efectos de la Renta Valenciana de Inclusión, para evitar que afecte a otras prestaciones sociales o ayudas económicas.

EL GOBIERNO "INFLA" LAS CIFRAS DE SUS AYUDAS Susana Camarero ha asegurado que el Consell está haciendo "un esfuerzo sin precedentes" para atender a la ciudadanía desde que se produjeron las inundaciones y ha reclamado que le "gustaría" que el Gobierno central "priorizara y realizara un esfuerzo similar y real para ayudar a los afectados".

La vicepresidenta de la Generalitat ha acusado al Ejecutivo central de "inflar" las cifras sobre las ayudas que ha abonado a los afectados. "Han llegado a decir que se han pagado 8.300 millones en ayudas a familias y en empresas cuando está certificado que solo 1.148 millones se han abonado realmente a estos colectivos, a estas familias, después de un año. Se apropia indebidamente de las compensaciones del Consorcio de Seguros y de agroseguros y disfraza las ayudas de los fondos destinados a los ayuntamientos", ha denunciado.

La portavoz del Consell ha insistido en que el Gobierno central "sigue sin decir la verdad cuando habla de las ayudas destinadas a las familias" y "solo ha pagado a familias y empresas un 6,9% de las ayudas del total del dinero que afirma haber movilizado para la dana, frente al 60% abonado ya por este Consell".

En esta línea, ha criticado el "abandono" del Ejecutivo central porque un año después de la dana "sigue debiendo a las familias 550 millones de euros" y "más de 33.000 familias siguen esperando esas ayudas de primera necesidad tan necesarias para ellas y que el Gobierno de España no ha pagado".

"Frente a esa desidia del Gobierno de Sánchez, el Gobierno valenciano ha pagado ayudas de primera necesidad a 27.000 hogares con más de 240 millones abonados", ha indicado, y ha añadido que el Gobierno ha pagado a 8.300 familias un total de 137 millones.

"Esta deuda a las 33.000 familias que siguen esperando las ayudas de Sánchez es una deuda totalmente indecente para un Gobierno que abandona a los valencianos el primer día de la dana y sigue un año después dando la espalda a quienes más lo necesitan", ha zanjado.