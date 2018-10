El Consell llegará "hasta donde haga falta para defender los intereses de los valencianos" en financiación

Publicado 22/06/2018 14:34:08 CET

Oltra insiste en que el Gobierno debe "ponerse a trabajar" porque el modelo caducó en 2014: "Esto empieza a hacer tufillo"

VALÈNCIA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha asegurado este viernes que el Consell llegará "hasta donde haga falta para defender los intereses de los valencianos, sus derechos", con la reforma de la financiación: "Haremos lo que haga falta dentro del marco relacional aceptable `política y moralmente en nuestra sociedad".

Así se ha manifestado Oltra en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell al ser preguntada sobre el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no abordar esta reforma la presente legislatura. Ha aseverado que "no ha cambiado nada" en la exigencia ante el Gobierno central de la reforma del modelo de financiación y ha señalado que estará "al lado de la expresión pública de esa reivindicación que organice la sociedad civil valenciana de la forma que sea".

Por tanto, seguirá pidiendo la financiación "justa", inversiones de acuerdo con el peso poblacional y la regularización de la parte de la deuda derivada de la "infrafinanciación sostenida en las últimas décadas". Estas reivindicaciones, ante las que hay "unanimidad social", están "plenamente vigentes" y, por eso, "lo que valía para el anterior gobierno vale para este".

Por ello, ha asegurado que el Consell "estará al lado de cualquier manifestación pública de estas reivindicaciones" igual que estuvo cuando los agentes sociales convocaron una movilización el pasado año.

"En los términos en que se convocó la manifestación por los agentes sociales, en esos mismos términos estará al lado de la sociedad civil", ha dicho, porque ya entonces repitió que "no era contra nadie ni contra el Gobierno de España, sino a favor de los valencianos". Así, "si los agentes sociales vuelven a convocar en este sentido a favor de los valencianos y no contra nadie, el Gobierno valenciano estará".

Preguntada sobre si entiende el "realismo y sinceridad" de Pedro Sánchez al asumir que no se reformará la financiación antes de que acabe la legislatura, ha señalado que "siempre" valora la sinceridad, aunque eso implica que uno se encuentra también la sinceridad "en el otro lado". "Lo que valía para Montoro, vale para Montero", ha incidido aludiendo al extitular de Hacienda y su sucesora.

Oltra ha resaltado que el sistema vigente está caducado desde 2014 y ya está "todo estudiado", hay conclusiones de expertos y "lo que hay que hacer es sentarse el Gobierno, las comunidades y tomar una decisión política, y eso no puede quedar aplazado sine die, no es tolerable".

"Las cosas caducadas empiezan a hacer tufillo, y esto empieza a hacer tufillo. Vamos a poner una fecha", ha dicho, recordando que el expresidente Mariano Rajoy la puso, el 31 de diciembre de 2017, aunque "se la saltaron a la torera".

A su juicio, lo que tiene que hacer el Gobierno es "ponerse a trabajar y, en función de cuándo se estudien los temas ponerle una data" al cambio de modelo. Ha recordado que llevan tres semanas al frente del país y hay que dar tiempo porque puede que lo que hoy se piense que no se podrá abordar esta legislatura "a lo mejor mañana va y cambia".

Respecto a las reuniones bilaterales de Sánchez con los presidentes autonómicos, ha señalado que es "de sentido común" y "lo que no era lógico era lo de antes". Además, hay después ámbitos colectivos como el Consejo de Política Fiscal y Financiera que deben convocarse "y seguir su trabajo, una cosa no es incompatible con la otra" y no entiende que se haya planteado "de manera taxativamente incompatible".

Preguntada sobre la repercusión que todo esto podría tener en el Acord del Botànic, ha incidido en que está "a prueba de bombas siempre que se cumpla con el contenido y este gobierno está cumpliéndolo".