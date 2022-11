El Consell modificará el presupuesto para mantener la bajada de tasas en 2023: "No es una cantidad muy elevada"

VALÈNCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell realizará una modificación presupuestaria para mantener la bajada de tasas hasta agosto de 2023 que prometió el president de la Generalitat, Ximo Puig.

Así lo ha indicado la vicepresidenta, Aitana Mas, en la rueda de prensa tras el Pleno del Consell, donde ha manifestado que "no estamos hablando de una cantidad muy elevada" y que "no desvirtúa el borrador de presupuestos actual".

Por ello, ha apuntado que optarán por esta opción una vez se aprueben las cuentas, aunque no ha concretado de qué manera se realizará. Además, ha señalado que "no estamos hablando de tres días después de aprobarlo cambiar 1.000 millones en el presupuesto, no es una cantidad de calado".

Por otra parte, preguntada respecto al Bono Térmico, Mas ha señalado que han recibido los fondos del Gobierno central para comenzar a pagarlo en los próximos días y ha indicado que pondrán a disposición de las familias recursos propios de la Generalitat.