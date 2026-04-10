El Consell muestra disposición a mantener "diálogo" con Vox para aprobar los presupuestos pero evitar fijar plazos

El portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, en rueda de prensa tras el pleno del Consell - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha mostrado la "disposición" del Gobierno valenciano a mantener "un diálogo" con Vox de cara a la aprobación de los presupuestos de la Administración autonómica, aunque ha evitado fijar plazos sobre el proceso de negociación de las cuentas y ha cargado contra el Gobierno de España por haber "incumplido triplemente la obligación constitucional" de presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Así lo ha manifestado en rueda de prensa tras el pleno del Consell de este viernes, un día después de que el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, asegurara que no se marcaba plazos para negociar y aprobar los presupuestos y esgrimiera que no vive "prisionero de una fecha concreta", sino "centrado en conseguir la estabilidad política y económica que necesita" la Comunitat.

Días antes, el jefe del Consell reiteró que su voluntad era aprobar unos nuevos presupuestos porque es su "obligación" como jefe del Consell, y garantizó que lo iba a "intentar". El síndic de Vox, José Mª Llanos, replicó que no hay contactos entre su formación y el PP: "Cuando el Consell considere que tiene que presentarlos, si lo considera, entonces, obviamente, empezaremos a negociar. Hasta ahora es no, no hay negociación".

Al respecto, Barrachina ha indicado que la disposición del Consell, "lógicamente, es a tener un diálogo con Vox" de cara a poder aprobar las cuentas autonómicas, pero en este punto ha cargado contra el Gobierno de España: "Donde sí se marcan plazos es en la Constitución Española, claramente incumplidos durante tres años, durante toda la legislatura, por el Gobierno de Pedro Sánchez".

Frente a la situación del Ejecutivo central, que lleva varios ejercicios sin presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el portavoz del Consell ha recalcado que el Gobierno valenciano tiene un presupuesto "aprobado el pasado mayo y que entró en vigor en junio", mientras que, "lamentable y desgraciadamente para los valencianos, el Gobierno de Pedro Sánchez ha incumplido triplemente la obligación constitucional de presentar presupuestos".

"Por tanto, nosotros no solo tenemos deseo de aprobar nuestro presupuesto, sino que urgimos al Gobierno de España a que haga lo mismo", ha agregado.

NO LE CONSTA QUE HAYAN PLAZOS

Cuestionado de nuevo por si el Consell se marca tiempos al respecto, Miguel Barrachina ha afirmado que no le "consta" que el Ejecutivo valenciano tenga "ningún plazo". "Agradezco al PSOE que nos marque el plazo de varios días, pero claro, han pasado varios años sin presupuesto del Gobierno de Pedro Sánchez".

"No parece que el plazo de varios años incomode al PSOE, que nos impone el plazo de varios días para que nosotros hagamos o presentemos el nuestro, que lleva en vigor menos de 12 meses", ha agregado.