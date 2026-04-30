El Consell niega que se confundan sus vallas sobre la renta junto a las del PPCV de impuestos, "una polémica artificial"

La diputada socialista Mercedes Caballero muestra en Les Corts las vallas instaladas por la Generalitat junto a las del PPCV - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, ha rechazado que se puedan "confundir" las vallas instaladas por la Generalitat sobre las deducciones autonómicas para la campaña de la renta, unos carteles colocados junto a otros del PPCV con la imagen del 'president', Juanfran Pérez Llorca, con el lema 'Cumplimos bajando impuestos'. A su juicio, se trata de "una polémica artificial".

"Este Consell baja la presión fiscal y además lo cuenta, y eso rompe su relato", ha espetado a PSPV y Compromís en el pleno de Les Corts, en respuesta a dos interpelaciones sobre el uso "partidista" de la publicidad institucional por parte de la Generalitat.

Mercedes Caballero (PSPV) ha exigido tener acceso a la documentación sobre esta campaña institucional, algo que ha solicitado su grupo en Les Corts, para saber si "el diseño de estas dos vallas salió del mismo ordenador" y su coste.

"Entendemos la necesidad de promoción de Pérez Llorca. El poder ejecutivo lo tiene, pero el orgánico está ahí ahí", ha añadido la diputada socialista en alusión al PPCV, que preside Llorca.

En sus intervenciones, el conseller de Presidencia ha defendido que la campaña de la Generalitat tiene "un objetivo muy claro: informar a la ciudadanía sobre las deducciones" en coincidencia con el periodo de la declaración de la renta, con el logo de la administración "visible" y un mensaje que "no es nuevo ni improvisado", así como "con la misma línea gráfica que en anteriores" dentro de una estrategia multicanal.

Ha acusado a PSPV y Compromís de "generar polémicas artificiales donde no las hay", cuando ha subrayado que "la Generalitat no tiene ninguna competencia en la publicidad de los partidos". "Cuando no pueden cuestionar la legalidad, cuestionan la intención", les ha afeado.

Díez ha insistido en que la Generalitat "respeta el dinero público" destinado a publicidad institucional: "Aquí no se invierte para estar, sino para informar a los ciudadanos, y se hace con criterios claros". "No les molesta que informemos, sino de qué informamos. Les molesta que informemos sobre libertad educativa, sobre ayudas y, especialmente, de que los ciudadanos pueden pagar menos impuestos", ha dicho a la izquierda.

Además, ha destacado como "cambio relevante" que "por primera vez" la Generalitat ha evaluado sus campañas publicitarias mediante análisis independientes para medir su eficacia real. Según ha apuntado, en 2024 se realizaron 190 campañas con una inversión de 15,7 millones de euros que alcanzaron hasta el 90% de la población.

Por contra, ha criticado que el anterior gobierno del Botànic destinó "cerca de 50.000 euros de dinero público para el autobombo en un medio internacional" del 'expresident' Ximo Puig. También ha recordado que la Junta Electoral advirtió a la Generalitat sobre mensajes de Puig en redes sociales durante la campaña de las autonómicas de 2023.

"PROPAGANDA Y AUTOBOMBO DE LLORCA"

En otra interpelación sobre publicidad institucional, la diputada de Compromís Isaura Navarro ha acusado al Consell de intentar "hacer desaparecer el rojo de las instituciones" --en la misma línea que con "caperucita encarnada, porque el rojo era maligno"-- para sustituirlo por el azul "del PP". "Qué casualidad", ha apuntado, y ha denunciado un coste de 7.000 euros.

Navarro ha reprochado al gobierno valenciano que confunda la publicidad institucional con "la propaganda y el autobombo de Llorca". "Quieren que desaparezca el color rojo que lleva 40 años en el símbolo de la Generalitat", ha censurado.

Sobre la valla publicitaria del PPCV junto a otra de una campaña de la Generalitat, ha calificado esta situación de "milagro", ha preguntado si va a ser retirada, ha denunciado el "uso partidista" de la publicidad institucional y ha advertido que por ley está prohibida su utilización como elemento de propaganda personal de personas con cargos públicos. "Están gastándola para hacer propaganda de su jefe", ha reprochado a Díez.

En su respuesta, el vicepresidente segundo ha señalado que Compromís "tiene derecho a discrepar" sobre esta campaña concreta de la Generalitat, pero ha lamentado que la coalición se centre en "cuestiones menores" como la utilización de vallas publicitarias. "No tiene sentido interpelar si solo hablan de dos o tres cuestiones mediáticas y no de publicidad institucional", ha replicado.

Díez ha querido “aclarar” que “no se ha sustituido el rojo por el azul”, sino que “lo que se ha hecho es modificar el manual de identidad corporativa de la Generalitat para añadir el color azul al rojo y al negro”. Unos colores, ha garantizado, que “se podrán utilizar indistintamente”.

También ha asegurado que “la aplicación del manual de identidad corporativa no implica gasto alguno” y que, según él, el único desembolso generado es la contratación de esta adaptación por alrededor de 16.000 euros.