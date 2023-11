El Consell "no descarta nada" para protestar contra la amnistía, una "afrenta" que "no ha hecho más que empezar"

VALÈNCIA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Consell, Ruth Merino, ha señalado que el gobierno valenciano "no descarta nada" para protestar contra la amnistía que recoge el pacto de investidura entre el PSOE y Junts per Catalunya, y ha apuntado a "acciones judiciales" o "apoyo a movilizaciones sociales". Sin embargo, ha señalado que lo irán "sopesando" según "esté negro sobre blanco" la ley en el Congreso, porque ha considerado que esta propuesta es una "afrenta" a la igualdad entre españoles que "no ha hecho nada más que comenzar".

Así se ha manifestado Merino en declaraciones en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, en la que ha remarcado que están "en contra de cualquier tipo de violencia en este tipo de manifestaciones sociales" y ha manifestado que actuarán como un "gobierno único", al ser preguntada por la propuesta del vicepresidente, Vicente Barrera, de movilizar a la sociedad desde el ejecutivo. De hecho, ha señalado que tomarán "decisiones siempre desde el sentido común y la tranquilidad con la que hay que afrontar estas cosas".

La portavoz ha calificado de "infamia" este acuerdo y ha considerado que supone un "quebranto de la constitucionalidad" y una "dinamitación de la separación de poderes". "Venimos asistiendo a hechos, decisiones y cambios de parecer del presidente Sánchez y nos tememos lo peor", ha manifestado.

De hecho, ha advertido que en los próximos días se va a "ser testigo de la continuidad de esta afrenta" y de la "ruptura de la igualdad y la equidad entre todos los españoles" que van a quedar como "ciudadanos de segunda" ante los independentistas.