El Consell ratifica la eliminación de la distancia de seguridad entre residentes y visitas cuando ambas estén vacunadas

Se rebaja el porcentaje de plazas reservadas para aislamiento si la vacunación está avanzada

VALÈNCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Consell ha ratificado la resolución de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que permite a las residencias de personas mayores de la Comunitat Valenciana poder recuperar el contacto entre las y los residentes y aquellos familiares o allegados que acudan a visitarlos, siempre que se produzcan bajo ciertas condiciones de seguridad.

La nueva resolución actualiza las medidas vigentes en los centros residenciales y de atención diurna para personas mayores adaptándolas al proceso de vacunación que se está realizando, con el fin de tender a una normalización de la vida cotidiana de las personas residentes, al tiempo que se flexibilizan, o en su caso se mantienen, criterios y medidas de prevención y seguridad tras la evolución y resultados de la última ola.

Se introduce una nueva categorización en la que se considerará un centro residencial con alta cobertura cuando más del 80% de las personas residentes y trabajadoras han recibido una pauta de vacunación completa (1 o 2 dosis más el tiempo indicado según la vacuna recibida). Por debajo de esto, es un centro con baja cobertura de vacunación.

Los centros que cuenten con una vacunación completa y los de alta cobertura de vacunación deberán contar con un 5% de plazas para garantizar el aislamiento. De esta manera, los centros tienen capacidad para aislar a las personas residentes en los casos indicados por la Conselleria de Sanidad, evitando así que derive en un brote que afecte a más población del centro. Esta cifra será del 10% en aquellos centros con baja cobertura de vacunación.

Como hasta ahora, se mantienen los grupos burbuja para permitir un mejor control y mejorar el rastreo e identificación de contagios en caso de brote.

VISITAS Y SALIDAS

La nueva resolución elimina la necesidad de mantener la distancia de seguridad durante las visitas, siendo solo necesario el uso de mascarillas y medidas higiénicas generales, cuando el centro se encuentre en un municipio en situación de nueva normalidad o nivel de alerta 1, la persona residente y visitantes tengan la pauta de vacunación completa, y el encuentro se produzca en un espacio abierto donde esté garantizada la ventilación o en cerrados no compartidos.

Continua sin haber límite de familiares que acudan de visita el centro cuando el municipio esté en situación de nueva normalidad, nivel 1 y 2, aunque se mantiene la obligación de solicitar cita previa y de que los encuentros se mantengan preferiblemente en espacios abiertos y siguiendo las medidas de higiene y protección.

Los centros en nivel de alerta 3 que cuenten con una vacunación alta o completa, podrán mantener las visitas de manera escalonada a lo largo del día de una persona familiar, tutora o allegada o de hasta 3 en el caso de personas convivientes, que podrán entrar juntas, siempre con cita previa y durante un tiempo no superior a una hora. Los centros con vacunación incompleta permitirán la visita de una única persona.

Respecto a las salidas de las personas usuarias, las residencias de personas mayores que estén libres de Covid-19 y tengan vacunación completa de las personas usuarias y trabajadoras permitirán las salidas ordinarias de las y los residentes con la pauta de vacunación completa hasta el nivel 3 de alerta, medida que se hace extensiva a los centros con alta cobertura de vacunación y en situación de nueva normalidad, nivel 1 y 2.

El texto normativo, que se ha trabajado con la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública y con el sector, establece que en aquellos municipios que estén en situación de nueva normalidad, nivel de alerta 1 y 2, las personas que residan en centros de mayores, independientemente de su grado de inmunización, podrán salir siguiendo el protocolo que establezca la dirección de la residencia.

El reingreso tras una salida con pernoctación se realizará de acuerdo con los criterios establecidos por Sanidad sobre realización de pruebas y aislamiento, en función de la situación vacunal del centro y de la persona residente, de la duración de la salida y el nivel de alerta del municipio de destino.

Respecto a los nuevos ingresos, se continúan realizando en el conjunto de la red residencial de la Comunidad Valenciana siempre que el centro se encuentre libre de Covid-19.

BAJA COBERTURA

En centros con baja cobertura de vacunación y en nivel de alerta 3 únicamente se permitirán nuevos ingresos en centros libres de COVID-19 (sin brote ni sospecha de brote, o con brote cerrado) con carácter excepcional y de urgencia social. El carácter excepcional y de urgencia social será determinado por la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.

Las personas residentes o usuarias no vacunadas se integrarán individualmente en grupos burbuja de personas residentes vacunadas, no pudiendo haber, con carácter general, en la misma unidad convivencial otras personas residentes no vacunadas.

Las personas trabajadoras deberán utilizar en todo momento el equipo de protección individual cuando se encuentren dentro del perímetro del centro, y en el caso de aquellas que no estén vacunadas serán asignadas a grupos burbuja de personas residentes o usuarias con pauta de vacunación completa, evitando entrar en contacto con quien no esté vacunado.

RECURSOS DE ATENCIÓN DIURNA

En relación a los centros de atención diurna, todas las personas usuarias podrán acudir a centros de día con alta cobertura o de vacunación completa y que sean independientes de centros residenciales. Si hubiera personas usuarias no vacunadas, estas se integrarán individualmente en grupos burbuja de personas usuarias vacunadas, no pudiendo haber, a todos los efectos, en la misma unidad convivencial de atención otras personas usuarias no vacunadas.

En centros con baja cobertura de vacunación o incompleta pero que cuenten con una infraestructura que permita guardar las distancias de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias, todas las personas usuarias podrán asistir al centro. Si no es posible mantener esta distancia se establecerán turnos rotatorios.

Para los centros de día anexos a una residencia que tengan la vacunación completa se establece la atención tanto a las personas residentes como a las no residentes.

En los casos en que no se tenga la inmunización completa, deberán establecerse espacios diferenciados para atender a las personas que vivan en la residencia y a las que no lo hagan.

Sobre los centros de atención a personas mayores (CEAM y CIM), podrán realizar las actividades y los servicios de atención individualizada con un 75% de su aforo en el nivel de alerta 1 y un 50% en el 2.

En cuanto a las actividades, solo se podrán realizar aquellas que requieran de una mesa y siempre con grupos no superiores a 6 personas, salvo en el caso de nueva normalidad. El material necesario si es posible deberá traerse de casa.

Para el nivel de alerta 3 solo se podrán realizar las actividades o prestaciones individualizadas cuando la persona usuaria lo tenga prescrito.