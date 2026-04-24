El Consell reactivará la comisión asesora del derecho civil valenciano para analizar vías para su recuperación

Archivo - La consellera de Justicia, Nuria Martínez, (imagen de archivo) - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, ha anunciado este viernes que se va a "reactivar" la comisión asesora de derecho civil valenciano, en la que se analizarán "las distintas vías" para su recuperación.

Así lo ha avanzado, en declaraciones a los medios junto al presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, y el síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, antes de presentar el Ciclo de Jornadas Jaume I en el Palau dels Scala de la Diputació de València.

Martínez ha destacado que la comisión asesora es "un órgano consultivo formado por expertos, en su mayoría juristas de reconocido prestigio, donde se van a analizar las distintas vías de cara a la recuperación del derecho civil valenciano".

La consellera ha subrayado que se trata de "una apuesta firme por el autogobierno". "Esperemos que, dentro de lo que es esta comisión asesora que se va a reactivar, que quedó de alguna manera con la última reforma del Estatuto de Autonomía en el año 2006, los trabajos quedaron ya en ese punto, retomar esa actividad y explorar las posibles vías existentes para poder avanzar en esta materia", ha manifestado la consellera.

Preguntada por si se descarta definitivamente enviar a tres diputados a defender la reforma de la Constitución, la titular de Justicia ha indicado que "dentro de lo que son las competencias de la Conselleria, donde está el tema de la autogobierno, en ese marco nosotros vamos a impulsar estas Jornadas Jaume I y a reactivar la comisión y el tema de Corts es un tema que forma parte de la autonomía organizativa del legislativo, entonces es una cuestión que creo que debe resolver allí", ha zanjado.

SACAR EL DEBATE "DE LA ARENA POLÍTICA"

Por su parte, ha subrayado que "desde siempre, pero con especial hincapié últimamente, el Grupo Parlamentario de los Corts Valencianes como no podía ser de otra manera, está plenamente a favor del derecho civil valenciano y, como no podía ser de otra manera, también está evidentemente a favor del autogobierno".

Así, se ha mostrado "satisfecho" de la reactivación de "la comisión de expertos para la codificación porque, al final, vamos a conseguir de esa manera, de una manera muy sencilla, muy ágil, muy rápida, sacar de la arena política el debate sobre el derecho civil valenciano, repito, del que el Grupo Parlamentario Popular está plenamente convencido y de acuerdo, y vamos a sacar de la arena política y dejar en manos de los expertos jurídicos de las diferentes sensibilidades, de los diferentes caminos que hay para llegar al mismo".

Estas declaraciones llegan en la víspera del 319 aniversario de la Battala de Almansa y en el mismo día en que la asociación Juristes Valencians ha convocado una concentración ante Les Corts a partir de las 18.30 horas con el objetivo de denunciar el riesgo de que fracase una iniciativa de carácter ciudadano como la recuperación del derecho civil valenciano "debido a la inacción del Grupo Parlamentario Popular".

La asociación exige un compromiso "firme e inexcusable" por parte de PSOE, PP y Compromís-Sumar para que la reforma constitucional que permita recuperar el derecho civil valenciano esté aprobada tanto en el Congreso como en el Senado antes del próximo 27 de julio, fecha en la que se cumple el 750 aniversario del fallecimiento de Jaume I.

El derecho civil valenciano se aplicó entre 2008 y 2016, pero el Tribunal Constitucional (TC) anuló varias leyes como la de régimen económico matrimonial parejas de hecho y relaciones familiares, al considerar que la Generalitat se extralimitó en sus competencias. Cuatro años después, en 2020, Les Corts aprobaron una propuesta de reforma de la Constitución para recuperar el derecho civil, sin que se haya avanzado en ella desde entonces.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, envió el pasado octubre una carta al parlamento valenciano para que elija a los tres diputados que deben defender la reforma en la Cámara Baja.