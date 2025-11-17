El Consell reclama al Gobierno una propuesta "seria" de modelo de financiación que "no sea una imposición"

La consellera de Hacienda, Ruth Merino, junto a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) - GVA

VALÈNCIA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, ha lamentado la ausencia de avances en la reforma del sistema de financiación autonómica durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y ha reclamado al Gobierno "una propuesta seria y concreta, que no sea una imposición y que esté sujeta a negociación".

Así lo ha señalado, en un comunicado, después de participar en el CPFF, donde la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha trasladado este lunes a las comunidades su intención de presentar un nuevo modelo de financiación autonómica en los próximos dos meses.

Merino ha urgido a la ministra María Jesús Montero a aclarar, como primer paso antes de presentar su propuesta de reforma del modelo, cuántos recursos adicionales va a aportar el Estado a ese nuevo sistema y cómo piensa garantizar que se repartan con criterios de equidad y suficiencia.

Además, ha reiterado que, mientras se aprueba un nuevo modelo, es imprescindible activar un fondo transitorio de nivelación que permita situar la financiación efectiva por habitante de las comunidades autónomas infrafinanciadas, al menos, en la media del sistema. Para la Comunitat Valenciana, este mecanismo supondría cerca de 1.800 millones de euros anuales adicionales.

Merino ha defendido que la reforma debe abordarse desde el consenso multilateral, con rigor técnico y lealtad institucional. "Esto no va de territorios ni de siglas. Va de garantizar que todas las personas tengan acceso a servicios públicos dignos. Lo demás es ruido", ha agregado.

UN CPFF "AL SERVICIO" DEL GOBIERNO

Por otro lado, la consellera ha afeado al Gobierno de España haber reducido el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) a un "instrumento más al servicio de sus propios intereses" al relegar la reforma del sistema de financiación y centrar el contenido de su reunión de este lunes a la presentación de los objetivos de estabilidad "que no saldrán adelante porque el Gobierno no tiene mayoría parlamentaria".

Durante su intervención, Merino ha exigido al Gobierno central que aclare qué va a ocurrir con el Fondo de Liquidez Autonómico extraordinario (extraFLA) que ha permitido hasta ahora financiar el exceso de déficit de las comunidades autónomas. Lo ha hecho después de haber denunciado la "deslealtad institucional" del Gobierno de España por "no ofrecer ni una sola explicación ni alternativa" sobre la continuidad de este mecanismo, que sigue siendo imprescindible mientras no se reforma el sistema de financiación.

Tras recordar que la Generalitat ha tenido que buscar financiación alternativa en el sector privado por la no habilitación del extraFLA este año por primera vez en trece años, Merino ha aclarado que el Consell no reclama el extraFLA como solución estructural, "pero en la situación actual no se puede eliminar sin garantizar financiación suficiente por otras vías. Lo contrario sería dejar tirados a los cinco millones de habitantes de la Comunitat Valenciana", ha denunciado.

DÉFICIT ESTRUCTURAL

La consellera ha aprovechado su intervención en el encuentro para advertir de la "incoherencia" del marco fiscal actual mientras el Gobierno de España no adapte la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera al nuevo marco fiscal europeo, ya que la regla de gasto nacional es distinta de la comunitaria.

Según Merino, ello provocará que la Comunitat Valenciana será una de las pocas autonomías que cumpla con la regla de gasto en 2025 y, sin embargo, volverá a incurrir en déficit al no disponer de ingresos suficientes, pero no por gastar más que la media de CC.AA. "Estamos en disposición de cumplir el techo de gasto, pero aún así estamos condenados a incurrir en un déficit que ya es estructural por un sistema de financiación injusto con la Comunitat Valenciana desde hace dos décadas. Es un sinsentido fiscal", ha criticado.

"Es incomprensible que se mantenga un enfoque que penaliza a quien cumple y, por el contrario, autonomías que excederán la regla de gasto terminarán el ejercicio con superávit al recibir más ingresos", ha añadido.

La titular de Hacienda ha subrayado que el déficit estructural de la Comunitat Valenciana no es consecuencia de un exceso de gasto, sino de un problema crónico de ingresos derivado de un modelo de financiación caducado. "No gastamos por encima de nuestras posibilidades, es el Estado quien transfiere fondos por debajo de nuestras necesidades", ha remarcado.

Según los datos del último ejercicio liquidado, la Comunitat Valenciana recibió en 2022, 3.148 euros por habitante ajustado, frente a los 3.367 de la media estatal y los 4.163 de Cantabria, la autonomía mejor financiada. Esta brecha obliga cada año a asumir un déficit estructural y una deuda cada vez mayor para poder prestar servicios básicos como sanidad, educación o servicios sociales. Actualmente, la Comunitat Valenciana soporta la deuda más elevada en porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) entre las autonomías de régimen común, con más del 40%.