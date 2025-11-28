El Consell responde a Rego que el Gobierno "busca romper" el sistema de protección de menores valenciano

Archivo - Fachada del Palau de la Generalitat Valenciana. - Iván Terrón - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell ha calificado como "sorprendente" que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, acuda a València a "hablar de los derechos de los niños en el marco de un congreso que prioriza el acogimiento familiar", cuando prepara un decreto para "obligar a las comunidades autónomas a incrementar y costear" plazas de acogimiento y pertenece a "un Gobierno que busca romper el sistema de protección de atención integral" en la Comunitat Valenciana.

Así han respondido desde la administración valenciana a Rego, después de que ella haya acusado al nuevo presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, de "abrazar la agenda ultra de Vox" en lo relativo a "la cancelación de los derechos fundamentales de niños y niñas, en este caso migrantes no acompañados". La ministra se ha expresado así antes de clausurar el VII Congreso Internacional 'Interés Superior de la Infancia y la Adolescencia', organizado por la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (Aseaf).

Al respecto, fuentes de la Generalitat han señalado que "resulta cuanto menos sorprendente que la ministra de Infancia venga a València a hablar de los derechos de los niños en el marco de un congreso que prioriza el acogimiento familiar cuando está elaborando un decreto con el que pretende obligar a las comunidades autónomas a incrementar, y costear, plazas de acogimiento residencial".

Según la Generalitat, "no solo se obliga a que las comunidades autónomas incrementen las plazas de acogimiento residencial, sino que esta ampliación corra a cargo de los presupuestos de la Generalitat, sin aportación del Gobierno central".

Se trata, han criticado las mismas fuentes, de "una contradicción más de un Gobierno que habla de la desinstitucionalización a la vez que quiere incrementar las plazas residenciales para los menores, y hacerlo derivándolo a las comunidades autónomas".

"Un Gobierno que dice defender centros pequeños, hogares de pocas plazas, mientras obliga a una distribución de cientos de menores migrantes sin ninguna planificación ni financiación para la atención que merecen, sin importarle si esto deriva en hacinamiento en una región como la valenciana que ya tiene los centros sobreocupados al 160%. Un Gobierno que busca romper el sistema de protección de atención integral que tenemos en la Comunitat", ha apostillado el gobierno valenciano.

Además, ha aseverado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "lleva años colando a menores por la puerta de atrás, sin preocuparle lo más mínimo si esos menores conviven con mayores con los riesgos y el impacto que esto les puede generar".

En ese sentido, ha acusado al Gobierno de ser "incapaz de dar respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo que desde hace meses le obliga a atender a los más de 1.000 menores solicitantes de asilo".