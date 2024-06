El Consell ve "poco fructuoso" el Fondo de Resiliencia Autonómica por las condiciones "inasumibles" para "muchas" CCAA

VALÈNCIA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha argumentado que el Fondo de Resiliencia Autonómica para financiar proyectos regionales públicos y privados con fondos europeos resulta "poco fructuoso" para las comunidades autónomas, debido a las condiciones "inasumibles por muchas" de ellas que, como la valenciana, sufren una situación de "infrafinanciación". También ha lamentado la "poca cogobernanza" del Gobierno de España con las CCAA para la canalización de estas ayudas, por lo que ha admitido no tener "demasiadas expectativas" en poder utilizar las mismas.

De esta manera lo ha expresado la titular de Hacienda, en declaraciones a los medios, tras participar en la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación mantenida este miércoles con las comunidades autónomas.

Merino ha agradecido al ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, su "intención, talante y voluntad" de explicar a los representantes de las distintas autonomías el funcionamiento del Fondo de Resiliencia Autonómica, ya que "la vicepresidenta --del Gobierno Mª Jesús Montero-- no ha venido".

Sin embargo, ha lamentado que para las administraciones públicas "en general", y en el caso de la Comunitat Valenciana "en particular", dicho fondo va a resultar "poco fructuoso" porque, según ha argumentado, "tanto en los plazos como en el diseño no tenemos demasiadas expectativas de poder utilizar las cuantías que van dirigidas a proyectos de las Administraciones públicas". Por ello, ha indicado que han trasladado al ministro "todas las pegas que encontramos" en el fondo "respecto a los plazos y las condiciones".

En este punto, ha considerado "una lástima" que "se pierda" este instrumento, "igual que ha pasado con muchos otros anteriores de grandes cuantías que vienen de las instituciones europeas", debido a las condiciones "tan herméticas" y a la "poca cogobernanza" con las comunidades autónomas, que ha reivindicado que tienen "mucho que decir en la canalización de estos fondos y en la forma de instrumentarlos", pero que, sin embargo, ha criticado que "no se nos deja".

Merino también ha enumerado "muchas otras cosas concretas que deberían mejorar", como el IVA o la devolución con intereses. Unas cuestiones que ha advertido de que son "inasumibles" por parte de "muchas" comunidades autónomas, entre ellas la valenciana, que sufre "esa infrafinanciación crónica que venimos denunciando desde hace tanto tiempo". "Es una lástima que nuestras voces se encuentran con ese muro", ha remarcado.

"PREDICANDO EN EL DESIERTO"

Por otro lado, la consellera de Hacienda ha especificado que se había reclamado que se incluyera un punto en el orden del día de la reunión, que finalmente "no ha sido incluido", para "relacionar" el fondo con el sistema de financiación y con la petición de Cataluña sobre una "financiación singular". No obstante, ha lamentado que esta petición "no ha sido atendida" por parte del Ministerio.

Pese a ello, Merino ha defendido que la situación de la Comunitat Valenciana con la del sistema de financiación y la utilización de los fondos europeos está "íntimamente relacionado". "Una vez más, nos encontramos predicando en el desierto, sin atender esa petición que no es más simplemente que la igualdad entre todos los españoles", ha subrayado.

Preguntada por la respuesta por parte del Ministerio ante esta petición, Merino ha afirmado que el ministro Cuerpo le ha remitido al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), algo que, según ha incidido, "también" ha solicitado la Generalitat Valenciana y "hace muchos meses" que no se convoca. "La situación está candente en este tema y estamos deseando que haya uno donde de verdad se nos escuche", ha expresado.

En cualquier caso, ha considerado que el Gobierno de España debería atender esta cuestión "cuanto antes" porque, ha argumentado, "lo que no es sostenible es que una situación singular de verdad como la que tiene la Comunitat Valenciana no tenga respuesta de ningún tipo por parte del Ministerio ni del Gobierno de Pedro Sánchez".

"No sé qué más podemos hacer para que tengan en cuenta esta petición, en la que detrás están la injusticia y la falta de equidad absoluta de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana con respecto al resto de España", ha zanjado.