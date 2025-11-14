El Consell volverá a exigir la reforma urgente de la financiación en el CPFF: "La pelota está en el tejado del Gobierno"

La consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, preside la comisión mixta Consell-Corts para la reforma de la financiación, este viernes en Les Corts - José Cuéllar/Corts Valencianes

La consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, ha avanzado que la Generalitat volverá a reclamar la "urgente" reforma del sistema de financiación autonómica en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del próximo lunes, aunque ha considerado que el punto relativo a este asunto incluido en el orden del día es "de relleno". Además, ha lamentado que el debate sigue "en el mismo punto" y ha indicado que en este momento "la pelota está en el tejado del Gobierno".

De este modo lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este viernes tras la reunión de la comisión mixta Consell-Corts para la reforma del sistema de financiación y valoración de la deuda histórica, un encuentro previo a la convocatoria del CPFF del lunes, donde el Gobierno abordará con las comunidades autónomas los objetivos de estabilidad financiera de las administraciones públicas de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026.

De acuerdo con el orden del día de la reunión del Consejo de Política Fiscal, remitida por Hacienda a las comunidades autónomas, también está previsto que se aborde el "estado de situación de la reforma del sistema de financiación autonómica". No obstante, a juicio de Merino, se trata de un punto "de relleno, simplemente para que no nos quejemos de que no se hable de lo que más importa a las comunidades autónomas, sobre todo a la Comunitat Valenciana, que es la reforma del sistema de financiación".

Además, ha lamentado que al respecto no se adjunte "ninguna documentación anexa" relativa a este punto y ha considerado que los del resto del orden del día son "de mero trámite": "Quien necesita que se debatan o se aprueben es el Gobierno de España para poder llevar al Consejo de Ministros esos objetivos de estabilidad y luego al Congreso, para dar la impresión de que están gobernando, cuando yo creo que ya hace tiempo que el Gobierno de España es un gobierno que no gobierna, simplemente administra".

Ante esta situación, por "respeto a los grupos parlamentarios y a los expertos, y porque así lo marca la normativa", Merino ha convocado la comisión mixta Consell-Corts, aunque ha admitido que no ha podido "avanzar nada" porque "no hay ninguna documentación que informe de lo que nos van a contar". Frente a ello, ha explicado, ha podido "recabar la opinión de los diferentes grupos parlamentarios", a los que ha garantizado que volverá a reclamar "la urgente reforma del sistema de financiación".

"Volveremos a reclamar un fondo de nivelación que nos iguale a la media mientras no llegue esa reforma del sistema y volveremos a tener lealtad institucional asistiendo a ese Consejo y manifestando nuestra opinión al respecto, a pesar de que nos da la impresión de que esto, una vez más, es moverse para no avanzar", ha señalado.

"SEGUIMOS EN EL MISMO PUNTO"

Dicho esto, Merino ha lamentado que en este debate "seguimos en el mismo punto", pese a que se han mantenido "algunas reuniones técnicas", y ha considerado que debe llegar el momento de "poner ya un modelo nuevo encima de la mesa" sobre el cual "podamos debatir todas las CCAA". La posición de la Comunitat Valenciana, ha garantizado, será buscar "la igualdad con el resto de españoles: igualarnos a la media y tener por fin unos recursos suficientes para poder atender los costes de los servicios que se prestan, que son cada vez más elevados".

Respecto a la reunión del CPFF del lunes, la consellera de Hacienda ha valorado que por parte de los distintos grupos "ha habido siempre unanimidad en el grueso lo importante, en términos más concretos del sistema de financiación y, sobre todo, en la necesidad imperiosa de que reformen el sistema para que los valencianos estén donde tienen que estar, que es en igualdad de condición respecto al resto".

En este punto, ha hecho hincapié en que antes "sí que había unanimidad también en reclamar el fondo de nivelación transitorio", pero el PSPV "votó en contra en Les Corts", algo que ha lamentado porque resulta "fundamental seguir reclamando todos juntos con unanimidad" ese mecanismo. No obstante, ha destacado que, "más allá del cariz que le quiera dar cada uno, en el fondo, en el grueso, en lo importante hay unanimidad".

"Es una evidencia que la comunidad autónoma está infrafinanciada y que este problema lleva demasiado tiempo y nos supone unos costes e intereses elevadísimos, cada vez más elevados y que eso lastra a la Comunitat Valenciana y hace que seamos la más endeudada", ha especificado.

EL "PEAJE" DE VOX

Desde el PSPV, Toni Gaspar ha mostrado preocupación ante "el peaje" que deba pagar el Consell (PP) para atender las posiciones de Vox respecto a la financiación autonómica, para que los de Santiago Abascal apoyen a Juanfran Pérez Llorca como 'president' tras la dimisión de Carlos Mazón, que no tienen "nada que ver" con las del resto de grupos. "Primero están los valencianos y hemos de hablar de financiación poniendo por delante a los valencianos", ha argumentado.

"El peaje de Vox es que no cree en las comunidades autónomas, y a partir de ahí, todo. Si no cree en las comunidades autónomas, evidentemente, ponerle un sistema de financiación a las comunidades autónomas sin creer en ellas es una cosa complicada", ha expuesto, al tiempo que ha advertido de que este "peaje" de Vox sería "desastroso" para la Comunitat Valenciana.

Ante este escenario, los socialistas han transmitido a la consellera de Hacienda que están "donde siempre" y han apostado por poner "los intereses de los valencianos por encima de comunidades autónomas, por mucho que sean del signo político del Consell, que están sobrefinanciadas y quieren continuar estando sobrefinanciadas". "Comenzando por ahí, ya podremos empezar a hacer política", ha resumido.

Respecto al fondo de nivelación, ha especificado que en esta reunión de la comisión Consell-Corts "no se viene a hablar" de este asunto, ya que no "entraba en el orden del día". En cualquier caso, Gaspar ha pedido al gobierno valenciano que se "deje de partidismos" y que ponga "a los valencianos primero": "Y a partir de ahí nos encontraremos".

Preguntado por si considera que actualmente hay un gobierno valenciano "fuerte" para reclamar ese nuevo sistema de financiación, el diputado socialista en Les Corts ha incidido en que este es "el tercer Consell en busca el segundo presidente", ha dicho. "Esto no ha sido fuerte desde el primer día, ni lo es ahora ni creo que lo será a continuación", ha enfatizado.

A su juicio, "lamentablemente es una legislatura en la que no tenemos un Consell fuerte", sino a un Consell "capitulando siempre a Vox", que ha advertido de que no es "la mayoría de la sociedad valenciana ni de lo que quiere" esta. "Y eso se lo tiene que hacer mirar", ha zanjado.

"EL DÍA DE LA MARMOTA"

Y por parte de Compromís, Joan Baldoví ha resumido la reunión de la comisión mixta Consell-Corts en "el día de la marmota", puesto que "pasan los años y el sistema de financiación sigue sumando años caducados". Ante esta situación, ha considerado que sería "ya el momento" de que tanto el PSOE como el PP "tengan claro cuál es el modelo" y, "de una vez por todas", sean capaces de "dar una solución".

Por ello, ha resaltado la propuesta "en positivo" del fondo de nivelación hasta la llegada de un nuevo sistema de financiación, mecanismo respecto al cual existe "un consenso" entre los grupos políticos, y ha valorado que resultaría "más fácil de implementar" dado que la recaudación "ha subido".

Según Baldoví, esta propuesta "no hace daño a nadie", sino que "solo beneficia a los que estamos por debajo", y tampoco "perjudica a ninguna" comunidad autónoma. "Sería el momento idóneo para poder hacer esto, visto que el sistema de financiación, el nuevo modelo, va para largo", ha concluido.