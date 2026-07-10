El Consell vuelve a reclamar una financiación autonómica que "iguale" a los valencianos y el fondo transitorio

Archivo - El l portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina - GVA - Archivo

VALÈNCIA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha vuelto a reivindicar un "nuevo sistema de financiación autonómica para igualarnos en los ingresos que merecen los valencianos" y, mientras se negocia, un fondo de nivelación transitorio.

Así lo ha señalado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell celebrado este viernes, en la que ha recordado que este pasado lunes tuvo lugar una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pese a este encuentro, la propuesta del sistema de financiación "es todavía desconocida", ha dicho Barrachina. "Lamentablemente, tuvimos un anuncio hace ya muchos meses que a día de hoy sigue siendo un anuncio", ha añadido.

En este marco, el portavoz ha indicado que el Consell quiere reclamar dos cuestiones: por un lado, "el mismo fondo de nivelación que reclamaba (el ministro de Hacienda y exconseller) Arcadi España hasta hace unos meses para igualarnos mientras se debate".

Junto a ello, ha pedido "un nuevo sistema de financiación autonómico para igualarnos en los ingresos que merecen los valencianos como españoles que son".

"Y, después, que del nuevo sistema de financiación salga una financiación autonómica para que los valencianos no estén por debajo de la media del resto de ciudadanos españoles, como esta nueva propuesta persigue", ha añadido.