El Consorci de Museus amplía su programa de Pascua de actividades en València, Alicante y Castelló

Visitas al Centre del Carme - GVA

VALÈNCIA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) ha diseñado un programa especial de actividades con motivo de las vacaciones de Semana Santa y Pascua con música, talleres y visitas al Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) de València, al Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) y al Espai d'Art Contemporani de Castelló (EACC).

Bajo el lema 'A Pasqua, fem rogle!' el programa, que se desarrolla del 31 de marzo al 12 de abril, busca fomentar la convivencia en el entorno de los museos y promover el disfrute de la cultura, desde la primera infancia, con actividades específicas para público familiar, de 0 a 12 años, así como la aproximación al arte contemporáneo y a sus exposiciones, con la ampliación de las visitas guiadas, según ha informado Cultura de la Generalitat en un comunicado.

El director-gerente del CMCV, Nicolás Bugeda, ha asegurado que se trata de un ambicioso programa de Educación y Mediación que tiene la finalidad de convertir los museos de València, Alicante y Castellón de la Plana en espacios de convivencia para todos los públicos y en polos de atracción de personas y turistas que disfrutan de la cultura en su tiempo de ocio.

La programación del CCCC arranca el martes 31 de marzo con el concierto, a las 19.00 horas, del Cor de la Generalitat, organizado por el Institut Valencià de Cultura (IVC), en colaboración con el Consorci de Museus, que interpretará el 'Requiem' de Jean Gilles junto a La Dispersione.

Desde el 1 de abril se iniciarán las visitas especiales a las exposiciones en la que es posible aproximarse al videoarte en 'Circuito Cerrado' y 'El ritual del respawn' de Ana Esteve Reig, las fallas o el cómic con Paco Camallonga y también disfrutar de instalaciones inmersivas con Pepe Beas, diseño o la moda con los 175 años de la EASD y la fotografía de Chema Madoz.

Además, el departamento de mediación del CCCC propone visitas guiadas al monumento, el antiguo convento del Carmen, el sábado 11 de abril, a las 18.45 horas; y el taller 'Pon título a las obras de Chema Madoz', los sábados 4 y 11 de abril, a las 12.00 horas.

ACTIVIDADES FAMILIARES

Estas Pascuas las actividades familiares del CCCC quieren "promover el respeto y el amor por la naturaleza en el entorno patrimonial, así como fomentar la lectura, la imaginación, la valentía y la autoestima entre las niñas y niños y la estimulación temprana entre los bebés".

El CCCC ofrece del 8 al 10 de abril, a las 10.00 horas, el taller 'Flores sin permiso', dirigido a familias con pequeños de 3 a 6 años, donde se adentrarán en el jardín secreto que esconde el museo. Para niños y niñas entre 6 y 12 años, 'Los libros son para jugar', del 7 al 10 de abril, a las 17.00 horas, enseña que la lectura puede ser divertida y que con las letras también se puede jugar.

Los sábados 4 y 11 de abril, a las 17.00 horas, el público familiar cuenta con la visita-taller 'A los monstruos no temer'. Las actividades, diseñadas por el colectivo Pedagogías Invisibles, son de inscripción gratuita en el correo mediacio@consorcidemuseus.es.

Con entrada libre, el Espai de Telles, para bebés de 0 a 3 años, está abierto durante el horario de apertura del centro, de 10.00 horas a 20.00 horas. Inspirado en la técnica del origami el suelo del Espai de Telles se repliega para que la actividad se despliegue, a partir de la repetición de figuras poliédricas que invitan a los bebés a recorrer y habitar el espacio.

CASTELLÓ Y ALICANTE

El EACC de Castelló de la Plana, también a través de Pedagogías Invisibles, ha ideado dos actividades para público familiar: del 7 al 10 de abril, a las 11.00 horas 'Jugando a mirar' es una experiencia creativa dirigida a niños y niñas de 6 a 12 años, para disfrutar en familia en torno a la exposición 'The Rise and Fall of Erik Schmidt'; y inspirado en la obra 'Why Look at Animals', de John Berger 'Oreja de perro, cola de león', los sábados 4 y 11 de abril, a las 10.30 horas, combina el dibujo, el collage y la reflexión sobre qué lugar ocupan los animales hoy en día. Ambos talleres son de inscripción gratuita en didactica_eacc@ivc.gva.es.

El MACA de Alicante, a través del colectivo Explicarte, dirige su mirada hacia el público familiar con la visita taller 'La línea que pasea', el 9 de abril a las 12.00 horas, que parte de la conocida reflexión de Paul Klee: "El dibujo es una línea que sale a pasear". Requiere inscripción previa en didactica_eacc@ivc.gva.es.

A la visita 'La escapada de fin de semana' dedicada a la exposición de Soledad Sevilla de los días 4, 11 y 12, se añade el taller 'Grandes artistas a secas' sobre la obra de la artista Agnes Martin, el sábado 11, a las 12.00 horas.