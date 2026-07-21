Continúan buscando al "pequeño" caimán visto en Sax: "Hay que seguir teniendo precaución"

Imagen del caimán que fue visto en la ladera del río Vinalopó a su paso por Sax - FACEBOOK POLICÍA LOCAL DE SAX

ALICANTE, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Local de Sax (Alicante), junto con agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, continúan buscando al "pequeño" caimán que fue visto hace ya más de una semana en la ladera del río Vinalopó. Las autoridades han advertido de que "hay que seguir teniendo precaución", aunque "no" existe "un riesgo muy alto".

Así lo ha señalado, en declaraciones a Europa Press, la alcaldesa de la localidad, Laura Estevan, a partir de la información que le han trasladado los cuerpos de seguridad. Por el momento, las investigaciones siguen y no se ha podido determinar la procedencia del animal exótico.

"Generó un poquito de expectación", ha reconocido la primera edil sobre estos hechos, que se remontan al pasado 11 de julio, cuando un vecino alertó sobre la presencia del caimán al cuerpo municipal alrededor de las 20.30 o 21.00 horas. Esta persona, que avisó a las autoridades, también fotografió al ejemplar mientras deambulaba por el cauce.

Desde ese momento, se alertó a la población a través de redes sociales y se activó un dispositivo, en el que se ha contactado con técnicos especializados y están participando la Policía Local de Sax y el Seprona de la Guardia Civil, ha agregado.

Estevan ha apuntado que las batidas continúan por la zona y ha subrayado que se dio la voz de alarma a la ciudadanía para evitar posibles incidentes, ya que, según ha indicado, algunas personas pasean a perros por el cauce: "Realmente, allí no se debe acceder, con lo cual no hay un riesgo muy alto".

CONSEJOS

Según el cuerpo municipal, si se observa al animal, hay que mantener la calma y no intentar acercarse, ni capturarlo ni ahuyentarlo. También hay que mantener una distancia de seguridad, contactar de inmediato con la Policía Local de Sax o con el 112, indicando la ubicación exacta y, si es posible, sin perder de vista al caimán desde una posición segura.

Igualmente, como medida de precaución, se recomienda evitar, en la medida de lo posible, pasear con animales de compañía por la ladera del río "hasta que finalicen las labores de búsqueda y se confirme la retirada del ejemplar", algo de lo que, de momento, no hay constancia. "La colaboración ciudadana es fundamental para garantizar la seguridad de todos y facilitar una rápida intervención", resalta la Policía Local.