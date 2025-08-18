Controlado el incendio declarado el pasado miércoles en Teresa de Cofrentes

Trabajos de perimetraje realizados el viernes 15 de agosto en el incendio forestal de Teresa de Cofrentes (Valencia) - CPBV

VALÈNCIA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Consorcio Provincial de Valencia han dado por controlado este lunes el incendio forestal declarado el pasado miércoles, a consecuencia de un rayo, en el término municipal de Teresa de Cofrentes, según informa Emergencias 112 GVA en su cuenta de X.

El fuego, que ha afectado a unas 540 hectáreas de terreno, obligó a desalojar a unos 15 vecinos de dos pedanías que ya pudieron regresar a sus casas el viernes. La dirección de la emergencia pidió la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que fue desactivada el mismo viernes.

En total, contando los contingentes provinciales, autonómicos y del Gobierno, cerca de 130 efectivos estuvieron combatiendo el incendio en primera línea junto con medios aéreos.