Controlado el incendio forestal de Culla

CASTELLÓ 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal originado el pasado viernes en la localidad castellonense de Culla está controlado, indica el 112 con información del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón.

Actualmente, en la provincia sigue activo el incendio de Tírig, cuya superficie afectada asciende a aproximadamente 395 hectáreas y 15 kilómetros de perímetro forestal. Este fuego, también declarado el viernes, continúa en situación 2 del Plan Especial frente a Incendios Forestales (PEIF), con lo que se ha decidido mantener el confinamiento de la localidad de Catí que se decretó este pasado sábado.

También está activo, aunque controlado desde primera hora de este domingo, el incendio forestal en la Serra d'en Galceran (Castellón), mientras el de La Salzadella ya fue extinguido. Durante la pasada noche también se inició un pequeño incendio en el pueblo castellonense de Palanques que se pudo extinguir y sofocar rápidamente.

En un mensaje en redes sociales, el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, traslada su agradecimiento a todos los efectivos que trabajan sobre el terreno para hacer frente a los incendios.

"Seguimos muy pendientes del incendio forestal de Tírig, Catí y del resto de zonas afectadas, con todos los recursos movilizados y en coordinación permanente con los municipios y los servicios de Emergencias", expresa el jefe del Consell.

Este pasado sábado, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, explicó que "todo apunta a que todos los incendios fueron provocados por la situación de rayos y de tormentas secas" que se produjo el viernes en la zona. "No obstante, se van a investigar y se buscarán de una manera más exhaustiva los focos, pero desde luego aparentemente todo indica a que fueron causas naturales", manifestó.

El nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales para este domingo es extremo (rojo) en toda la Comunitat Valenciana, con posibilidad de tormentas secas en la provincia de Alicante.