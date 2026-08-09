Controlado el incendio en Sierra Engarcerán (Castellón)

Un helicóptero durante las labores de extinción de un incendio forestal en Castellón- Ángel Sánchez - Europa Press

MADRID 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal en la Sierra Engarcerán (Castellón), declarado el pasado viernes, se encuentra controlado, según ha informado en la mañana de este domingo 9 de agosto el Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunitat Valenciana.

Tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) del pasado sábado, se informó de que la superficie afectada por este fuego es de 45 hectáreas y un perímetro de 4 kilómetros.

Además, en las últimas horas, se ha dado cuenta del levantamiento de la orden de confinamiento de la localidad. Los 91 vecinos desalojados pudieron volver a sus masías. De ellos, los once que habían sido evacuados al polideportivo de Els Ibarsos también han abandonado el albergue habilitado con carácter provisional.