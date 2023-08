La Coordinadora Ocio y Hostelería muestra su "satisfacción" tras el levantamiento de la prohibición de fumar en terrazas

VALÈNCIA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Ocio y Hostelería de la Comunitat Valenciana (CEOH) ha mostrado su "satisfacción" por la decisión del Consell de levantar la prohibición de fumar en las terrazas establecida por la covid, ya que era una demanda del sector hostelero "teniendo en cuenta que la Comunitat era el único territorio nacional en el que se mantenía esta medida".

"Desde la CEOH, siempre hemos manifestado que su mantenimiento era una auténtica anomalía y una decisión injusta que penalizaba la actividad de las terrazas en nuestra comunidad autónoma frente a las del resto del territorio nacional y esto suponía un agravio comparativo", ha expuesto la patronal en un comunicado.

Además, ha destacado "la gran conflictividad" que generaba el hecho de que la Comunitat Valenciana "hubiera quedado como una isla en la prohibición de fumar en las terrazas", ya que se trata de "un destino turístico y el desconocimiento de la norma por parte de turistas y visitantes, y la falta de apoyo en materia de divulgación de la normativa, ha generado problemas a los hosteleros, sobre los que recaían las multas, a la hora de reclamar a los clientes el cumplimiento de esta norma".

Asimismo, la Coordinadora ha defendido que cualquier medida relacionada con el consumo de tabaco "debe plantearse en todo el territorio nacional y en el marco de la regulación del tabaquismo, y no como una decisión extraordinaria cuya implantación sólo se mantenía activa en la Comunitat Valenciana".

Por otro lado, la CEOH ha valorado que prevalezca la decisión de cada local sobre si se puede fumar o no en su terraza. "Esto seguro que permitirá que los clientes puedan disponer de terrazas para no fumadores y que, en todo caso, la responsabilidad última sobre el incumplimiento de la norma recaiga sobre el cliente que incumpla las condiciones establecidas en cada terraza y no sobre el hostelero", ha indicado.