Copé plantea cambiar el reglamento del pleno de Alicante tras el fallo del TSJCV sobre su participación en una sesión

El portavoz de EU-Podem en el Ayuntamiento de Alicante, Manolo Copé (c), junto a la coordinadora de EU Alacant, Lucía Ibáñez (d), y el abogado Joan Petruschansky (i), en una rueda de prensa celebrada el 20 de marzo de 2026 en el consistorio - EUROPA PRESS

ALICANTE, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

EU-Podem en el Ayuntamiento de Alicante presentará una moción en la próxima sesión plenaria para pedir el cambio del reglamento orgánico del pleno (ROP), tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que ha declarado la nulidad de la decisión del alcalde Luis Barcala (PP) de no permitir al portavoz de la coalición, Manolo Copé, la participación y votación en el pleno de junio de 2025, cuando estaba de permiso por guarda con fines de acogimiento de un menor.

La sentencia estima parcialmente el recurso de apelación presentado por Copé, ya que no acepta la solicitud de nulidad de los acuerdos adoptados en la sesión plenaria. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal valenciano ha señalado que "la baja por incapacidad no genera una situación de suspensión en la condición de concejal, pudiendo asistir a los plenos y ejercer su derecho de voto".

Copé, acompañado por el abogado que lo ha asistido en el procedimiento, Joan Petruschansky, y la coordinadora de EU Alacant, Lucía Ibáñez, ha resaltado este viernes en una rueda de prensa que en este caso estaba en juego "el derecho a la participación política de un representante público elegido por la ciudadanía".

En este sentido, el portavoz de EU-Podem ha subrayado que "cuando se impide participar a un concejal en un pleno, no solamente se está limitando la intervención de una persona, sino también el derecho de representación política de las miles de personas que depositaron su voto en las urnas".

Asimismo, ha alertado de que "los derechos de representación política no pueden depender de la voluntad de un concejal, de un alcalde o de un equipo de gobierno". "Están protegidos por la Constitución", ha enfatizado.

Copé ha incidido en que esta sentencia "no es ninguna victoria personal", sino "un reconocimiento de los derechos de las personas que, siendo trabajadoras, participan temporalmente en política para representar a la ciudadanía".

No obstante, ha advertido de que la sentencia "no es firme", por lo que "se puede recurrir", si bien ha expresado que en la coalición les costaría "mucho" entender que eso se hiciera, y ha recalcado que, en caso de que ocurra, "quien se pondría en evidencia sería el propio equipo de gobierno" que encabeza Barcala.

Debido a ello, desde el grupo municipal se han mostrado "convencidos" de tener "la razón", tanto en el pleno de junio como en el de julio de 2025, donde Copé abandonó la sesión "para que no se generase mayor crispación de la que ya se había generado". "Quien reventó el pleno del Ayuntamiento de Alicante, según la sentencia, ha sido Barcala y el equipo de gobierno", ha agregado.

En este contexto, Copé ha anunciado que EU-Podem presentará una moción de urgencia en la próxima sesión plenaria para impulsar la modificación del ROP. Al ser preguntado por su contenido, ha afirmado que la propuesta se centrará en otra que ya presentó el año pasado.

Desde la coalición pedirán al pleno que se haga "efectiva" la ejecución de la sentencia en este Ayuntamiento, ya que, según Copé, "el reglamento no lo reconoce". También exigirán que la Secretaría elabore "los informes jurídicos y técnicos pertinentes" para que la modificación se pueda hacer "cuanto antes".

"PRECEDENTE"

Copé ha indicado que lo "importante" es "que no vuelva a ocurrir" esta situación "en ningún ayuntamiento de toda España", al tiempo que ha puesto en valor el "precedente" que se crea con esta resolución judicial. También se han mostrado "contentos", ya que "es una sentencia que viene a refrendar derechos", algo que para la coalición "no deja de ser una alegría".

De otro lado, Petruschansky ha destacado la "satisfacción" por el resultado de la sentencia, porque, según ha manifestado, es "la primera en España a nivel tribunales superiores que aborda esta temática".

Además, ha aseverado que la resolución aplica doctrina del Tribunal Constitucional (TC) en cuanto a que "el derecho de participación política es un derecho autónomo que tiene un contenido esencial, como todos lo derechos fundamentales", por lo que "solo se puede limitar por ley y por causas expresamente contempladas" en ella, "cosa que en este caso no ha existido".

Finalmente, el abogado ha apuntado que la sentencia se refiere a "la posibilidad de establecer el voto telemático para casos futuros", como ha ocurrido, según Petruschansky, en las Cortes Generales o en consistorios como los de Madrid o Benidorm.

"DERIVA AUTORITARIA"

Por su parte, Ibáñez ha alertado de la "deriva autoritaria" que, a su juicio, caracteriza al equipo de gobierno municipal del PP y ha incidido en que esta "asociación de hechos" forma parte de "una estrategia para limitar la participación democrática en este Ayuntamiento".

Respecto a esto último, la coordinadora de EU Alacant se ha referido a la "restricción" de "la presencia y la participación en órganos de este Ayuntamiento" de Copé "desde el minuto uno" en el que entró a formar parte de la corporación, así como la "expulsión" del pleno y la elaboración de un informe por parte del secretario.

Asimismo, ha expresado que desde la coalición ahora dan "un paso más" y "limitan el aforo del pleno", porque, según ha señalado, se ponen "todo tipo de barreras para coartar la libertad de expresión y la participación democrática". "Todo responde a un mismo objetivo: silenciar las voces críticas", ha sentenciado.