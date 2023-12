La coportavoz de Podemos se presentará a las primarias para dirigir el partido en la Comunitat Valenciana

VALÈNCIA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La coportavoz de Podemos y responsable de Acción Institucional de la formación morada, María Teresa Pérez, ha anunciado este miércoles que se presentará a las primarias para dirigir el partido en la Comunitat Valenciana. "Tenemos energías renovadas para desalojar cuanto antes a PP-Vox de la Generalitat y reconstruir un gobierno todavía más valiente y transformador. Con fuerza militante, hablando claro y sin miedo", ha señalado en un mensaje en su cuenta de la red social X.

La que fuera directora del Injuve señala en un video que, después de valorarlo con compañeros, ha decidido presentarse para coordinar la formación en la Comunitat Valenciana "si la militancia lo decide así".

"Yo no me conformo y sé que la gente de Podem es la gente que no se conforma. Me niego a que se queden las cosas como están o a hacer solo cambios cosméticos. Me niego a pensar que la desigualdad es ley de vida y que no podemos hacer nada contra las injusticias. Creo que la política es la herramienta más importante que tenemos para luchar contra esas desigualdades. Y creo además también que las clases populares tenemos que hacer política y que no la hagan otros por nosotros", indica en el mensaje la dirigente alicantina de la formación morada.

Asimismo, afirma que quiere "dormir con la tranquilidad de haberlo dado todo para que la gente normal como mis padres, que paga sus impuestos, que trabaja de sol a sol y lleva a sus hijos a la escuela pública tenga a quien le represente, tenga a quien defienda sus intereses aunque suponga enfrentarse a poderosos como Vicente Boluda o Juan Roig", citando al presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios y naviero y al presidente de Mercadona.

A su juicio, es "urgente" transformar la Comunitat Valenciana y que Podem vuelva a Les Corts --tras perder su representación en la cámara en las pasadas autonómicas-- y al Gobierno de la Generalitat --del que formó parte en el segundo Botànic-- y ha subrayado que ese es su reto. "Y quiero darlo junto a todos vosotros y vosotras, porque ya conocemos el legado del PP en esta comunidad, 25 años de corrupción", ha dicho, y ha lamentado que en el tiempo que están en el poder "llevan haciendo una lista eterna de infamias que no podemos permitirnos".

En esta línea, ha añadido que durante su tiempo en el Botànic y durante la primera legislatura en la que le dieron apoyo parlamentario al gobierno de PSPV y Compromís "cambiamos algunas cosas, pero no fue suficiente". "Así que todos juntos vamos a fortalecer la herramienta de transformación que es Podem para transformar también nuestra tierra, para transformar el País Valencià y poder vivir muchísimo mejor", ha manifestado y ha concluido: "'Endavant' (adelante), ánimo, a militar y a comprometerse por unas ideas que 'sí que es pot' (sí se puede)".

"AUTOCRÍTICA"

En una entrevista en À Punt recogida por Europa Press, Pérez ha reconocido que en Podemos deben hacer "autocrítica", pero no "autoflagelarse en la plaza pública", ya que cree que otros partidos de izquierda como Compromís o Esquerra Unida deben reflexionar sobre qué pasó en las elecciones del 28M para que no se reeditara el gobierno del Botànic.

"Creo que no fuimos suficientemente ambiciosos ni valientes", ha señalado y ha instado a "ponerse a trabajar ya para recuperar posiciones". En clave orgánica, ha llamado a una dirección de Podem "que no tenga miedo y sea fuerte", para lo que ha garantizado que trabaja con "muchos compañeros en la sombra" a los que incorporará a su candidatura.

Un proceso de primarias en el que ha asegurado que espera que haya más candidatos porque, ha reivindicado, "merece la pena pelear por este proyecto". En su caso, ha avanzado que se pondrá como objetivo la implantación territorial de Podem en la Comunitat Valenciana.

ABIERTOS A ACUERDOS PUNTUALES SIN VETOS

Preguntada por la relación con otros partidos de izquierda, la portavoz ha proclamado que Podem tiene el mismo derecho que ellos a defender los intereses valencianos, para lo que ha abogado por llegar a acuerdos puntuales con el respaldo de las bases.

Tras recordar que su partido propuso una confluencia en el 28M y se rechazó, aunque ha remarcado que ya han "pasado página", ha insistido en que en Podem no están dispuestos a quedarse "con las migajas que deje el bipartidismo". "No se puede pretender tener a una fuerza maniatada sin poder hacer política (...) Si nos respetamos nos entenderemos", ha abundado, rechazando que haya "vetos".

Y sobre la relación con Sumar, la candidata ha reiterado que son espacios diferentes y que pueden cerrar acuerdos "cuando sea útil y necesario". "No vamos a hablar por ellos, vamos a hacer ese esfuerzo concreto de pasar página", ha repetido, y ha rechazado que Podemos sea la "izquierda antipática" porque son "gente normal haciendo política".