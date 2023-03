El Cor de la Generalitat dedica la próxima sesión de 'Matins a Les Arts' a la música del siglo XX

VALÈNCIA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Les Arts ofrecerá este 2 de abril una nueva entrega de los conciertos dominicales de 'Matins a Les Arts' protagonizada por el Cor de la Generalitat Valenciana.

La formación que dirige Francesc Perales dedica esta sesión, que se celebrará a partir de las 12.00 horas, a la música del siglo XX, con obras de compositores británicos como Benjamin Britten, Edward Elgar y Ralph Vaughan Williams, que desarrollaron gran parte de su carrera en la primera mitad del siglo pasado.

Jordi Blanch asume la dirección del matinal, que comenzará con la 'Missa Brevis' de Britten, una composición litúrgica para coro y con acompañamiento de órgano. A esta la seguirá el famoso 'Nimrod' de 'Enigma Variations', de Elgar, una pieza muy utilizada en eventos de carácter solemne.

El concierto continuará con otro trabajo de Elgar, 'Scenes from the Bavarian Highlands', que rememora sus vacaciones en el sur de Alemania, y canciones corales como 'Like to the Damask Rose' y 'As Torrents in Summer'. Para finalizar, el Cor de la Generalitat abordará 'Early in the Spring' y 'Sound Sleep', de Vaughan Williams, detalla la institución cultural en un comunicado.

El ciclo 'Matins a Les Arts' incluye una programación variada a un precio único de 5 euros y cuenta, como intérpretes, con los diferentes activos artísticos de Les Arts: la Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV), el Cor de la Generalitat Valenciana y los cantantes del Centre de Perfeccionament.

La música de cine será la gran protagonista de la última sesión de 'Matins a Les Arts' de esta temporada. El próximo 7 de mayo, la OCV ofrecerá un concierto en el que interpretará bandas sonoras icónicas del séptimo arte.