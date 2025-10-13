Cortocomenius arranca una semana "intensa de cine, memoria y compromiso social"

VALÈNCIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cortometrajes Cortocomenius arranca este lunes, 13 de octubre, su XIX edición bajo el lema 'Buñuel y las vanguardias', con una programación que combina "calidad cinematográfica, sensibilidad social y apuesta por la cultura valenciana".

El director del festival valenciano, Pau Romero, ha expresado su "gran ilusión" por el arranque de esta nueva edición, "especialmente en un momento en el que el cine valenciano demuestra una madurez y un coraje creativo excepcionales".

Todas las actividades de la primera semana son de entrada libre y gratuita, pero requieren reserva previa a través de la plataforma Eventbrite, puesto que las plazas son limitadas.

Se inaugura oficialmente la XIX edición con la presentación del festival y un cinefórum en el que se proyectará 'L'àvia i el foraster', la última película del director valenciano Sergi Miralles. El acto incluirá un coloquio posterior con el equipo de la película, abriendo un espacio de diálogo sobre la memoria, identidad y relaciones intergeneracionales.

Además, el festival da un paso más allá del cine y abre un espacio de compromiso social con una charla solidaria en colaboración con la Asociación Víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024. El acto incluirá la proyección del cortometraje La huella del barro (Rodrigo Márquez), una obra que dialoga con la realidad reciente del territorio.

El certamen se traslada al sur de la provincia con su proyección itinerante, que incluirá los tres proyectos seleccionados del taller escolar: Pitillos, Segundo Plato y Platónico, así como el cortometraje ganador de la anterior edición, Azul Meteoro de Marta Guillén. Todas las obras se proyectarán en valenciano o subtituladas al valenciano, reafirmando la apuesta lingüística del festival.

Aunque es gratuito, el acceso a cualquier acto del Cortococomenius requiere reserva previa obligatoria a través de Eventbrite. Las entradas ya están disponibles en https://www.eventbrite.es/o/festival-cortocomenius-31344275737