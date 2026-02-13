La Costa Blanca muestra su oferta de ciclismo y senderismo a turistas de Países Bajos

Archivo - Imagen de archivo - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de Turismo Costa Blanca participa un año más en la feria Fiets en Wandelbeurs, que se celebra en la ciudad de Utrecht (Países Bajos) hasta el próximo 15 de febrero. Allí, el organismo autónomo de la Diputación de Alicante mostrará la oferta de ciclismo y senderismo.

En este sentido, tendrá la oportunidad de hacer una presentación de destino en la zona general del recinto ferial, para dar a conocer estas propuestas, así como otras actividades complementarias que se pueden realizar en las comarcas alicantinas.

En un comunicado, la Diputación ha valorado que "este certamen, que alcanza su 21 edición, se ha consolidado como una de las ferias de este segmento turístico más importantes de Europa".

"Seguimos trabajando en la segmentación y diversificación de los productos, de acuerdo a las inquietudes y necesidades del turista actual", ha trasladado el director del Patronato Provincial de Turismo, José Mancebo.

Según ha asegurado, la Costa Blanca "se ha convertido en uno de los destinos internacionales más importantes para la práctica del ciclismo, no solo a nivel profesional, sino también para el cicloturista aficionado, así como del senderismo".

"Nuestra orografía, clima y servicios, cada vez más innovadores y competitivos, hacen de nuestra provincia un lugar idóneo para que los equipos de la Unión Ciclista Internacional vengan a entrenar durante sus pretemporadas. Estos, a su vez, son los mejores embajadores para atraer, posteriormente, a los ciclistas amateurs o cicloturistas", ha concretado Mancebo.

"NUMEROSOS VISITANTES CADA AÑO"

Asimismo, el interior de la provincia de Alicante ofrece una variedad de rutas para senderistas, que se une a la posibilidad de disfrutar de otras actividades en la naturaleza, "un elemento que atrae a numerosos visitantes cada año", según la Diputación, que ha apuntado que la Gran Ruta 330, con un recorrido que supera los 430 kilómetros, divididos en 20 etapas, es uno de los "grandes atractivos" del territorio en este ámbito.

Los ayuntamientos de Benissa, Calp, Altea, El Campello y Santa Pola estarán presentes, junto al Patronato Costa Blanca, en este certamen en el que se difunde toda la oferta de la provincia.

"El mercado neerlandés sigue consolidándose en la Costa Blanca, que constituye la provincia elegida dentro de la Comunitat Valenciana, con 1.200.000 pasajeros durante el año 2025", ha concluido la Diputación.