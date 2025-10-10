La creación de empresas sube un 6% en agosto en la Comunitat

Archivo - Sede Del Colegio De Registradores De La Propiedad De La Comunitat Valenciana - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en la Comunitat Valenciana subió un 6% en agosto en tasa interanual con un total 950 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 100, un 3,1% más, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del mejor dato de constitución de empresas en un mes de agosto en la región de la serie histórica.

Con el ascenso de agosto, la creación de empresas en la Comunitat Valenciana sale de las cifras negativas que registró el mes anterior.

Para la constitución de las 950 empresas creadas el pasado mes de agosto se suscribieron algo más de 23,05 millones de euros, lo que supone un 21,14% más que en el mismo mes de hace un año (23 millones de capital desembolsado).

De las 100 empresas que echaron el cierre el pasado mes de agosto en Comunitat Valenciana, 77 lo hicieron voluntariamente; siete por fusión con otras sociedades y las otras 16 restantes por otras causas.

País Vasco (+24,07%) La Rioja (+22,22%) y Andalucía (+18,21%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Asturias, Navarra y Murcia con retrocesos de un 39,37%, 35,37% y un 31,19%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, La Rioja (+250%), Asturias (+144,44%) y Castilla-La Mancha (+28,57%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Baleares, Cantabria y Canarias las que menos, con retrocesos de un 41,1%, 40% y un 38,24%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 4,2% en la Comunitat Valenciana en agosto, hasta las 198 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 96,55 millones de euros, cifra un 19,5% superior a la de agosto del año anterior.

