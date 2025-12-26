Las creadoras centran la oferta navideña del IVAM con muestras de García Rodero, Kara Walker y Andrea Canepa

Archivo - Presentación de las exposiciones ‘Kara Walker. Burning Village’y ‘Habitar las sombras’ comisariadas por Rosa Castells y Blanca Miguel Lorenzo - MIGUEL LORENZO - Archivo

VALÈNCIA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las mujeres artistas protagonizan estas navidades el programa expositivo del Institut València d'Art Modern (IVAM). Así, la muestra de la fotógrafa Cristina García Rodero, la antológica de Kara Walker o la exposición instalativa de Andrea Canepa son algunas de las propuestas del museo, que se unen a las colectivas 'Habitar las sombras', 'Disputa y pausa. Art i context 2025' y 'Atreverse a más. València antes del arte normativo. 1947-1960'. La oferta artística se completa con las muestras permanentes de Ignacio Pinazo y Julio González.

La exposición de Cristina García Rodero recoge las 157 fotografías en blanco y negro que conforman el libro 'España Oculta', publicado en 1989. Un trabajo antológico de la fotógrafa de Puertollano que recorrió los pueblos de España durante quince años para documentar y preservar la memoria de sus fiestas, ceremonias, ritos, tradiciones y la forma de vida de sus gentes.

Kara Walker es la protagonista de otra muestra, producida por el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA), que recorre toda su trayectoria a través de 44 obras. La artista norteamericana aborda en sus obras cuestiones sobre la esclavitud, el racismo y el género utilizando siluetas recortadas en papel inspiradas en la tradición histórica de los retratos de sombras victorianos, en el teatro de sombras o en las linternas mágicas.

La creadora peruana Andrea Canepa, por su parte, ha creado en la galería 6 del IVAM un universo colorista donde dialogan la mitología clásica y las cosmovisiones latinoamericanas. Se trata de una instalación inmersiva concebida específicamente para esta sala en la que reflexiona sobre la percepción del tiempo.

Durante el período navideño el IVAM permanecerá abierto en su horario habitual. El 31 de diciembre el horario de apertura es de 10h a 14h. El museo estará cerrado los días 1 y 6 de enero, recuerda el centro cultural en un comunicado.