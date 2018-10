Crean un premio para que una comisión viva "las Fallas de su vida" con Caballer, Camarena y Seguridad Social

Actualizado 15/02/2018 13:45:45 CET

Un estudio revela que dos tercios de los valencianos solo visita los monumentos de Sección Especial y categorías superiores

Todas las fallas son especiales. Este es el punto de partida que inspira el nuevo premio creado por Amstel para reconocer la importancia de todas las comisiones que hacen posible la fiesta grande de València y que posibilitará que una de ellas viva en 2018 "las Fallas de su vida" con pirotecnia de la mano de Ricardo Caballer, la creación gastronómica de Ricard Camarena y la música en vivo de Seguridad Social.

La iniciativa --que ha sido desvelada este jueves en una rueda de prensa-- surge a raíz de un estudio elaborado por la marca cervecera y MY World que revela que dos tercios de los valencianos solo visita las fallas de Sección Especial y categorías superiores.

De esta manera, cada año, son unos pocos monumentos falleros acaparan flashes, visitas y titulares. Se trata de las Fallas de Categoría Especial, nueve monumentos para ser exactos, y representan sólo el 2,4%, pero hay otras 372 comisiones falleras.

"Desde hace más de 30 años trabajamos con el Ayuntamiento y la Junta Central Fallera (JCF), pero también estamos a pie de casal, con el 60% de las comisiones. Esto nos ha hecho ser muy conscientes del trabajo que realizan y de que todas las fallas son especiales, hasta las que no son de Sección Especial", ha afirmado el responsable de Relaciones Institucionales de Heineken España en Levante, Alejandro Rodríguez.

El estudio corrobora "la falta de reconocimiento a las fallas menos visibles". En una encuesta a 300 valencianos, se ha constatado que tan sólo el 14,7% de los encuestados ve o visita monumentos de categorías inferiores y el 21% no visita ninguno. Otro dato significativo es que casi un tercio valora únicamente las fallas de categoría especial y las de categorías superiores. También cabe destacar que cerca del 90% no cree que todas las fallas de Valencia merezcan la pena.

Por esa razón, "este año, Amstel apuesta por poner el foco en el esfuerzo que hacen las fallas, en las iniciativas solidarias, en la movilización de los vecinos, en la acogida en los casales a personas de todas las edades y procedencias, en la integración de la mujer en los organigramas, en la participación en las actividades de la JCF durante todo el año", ha aseverado, por su parte, la directora de Marketing de Amstel, Lucía López-Rua. "Creemos que esos falleros también son dignos de reconocimiento y queremos que vivan Unes Falles de Categoria. Por eso hemos creado un nuevo premio con este nombre", ha agregado.

Las fallas que no pertenezcan a la Sección Especial pueden presentar su candidatura al 'Premi Amstel Unes Falles de Categoria', que viene a complementar a los de JCF, pero cuyo modo de participación es distinto.

En la web www.todaslasfallassonespeciales.com se podrá cumplimentar un formulario de participación, aportando los motivos que hacen a esa comisión merecedora del reconocimiento del mundo fallero. Y un jurado de personalidades valencianas y expertos en la fiesta será quien valore las candidaturas.

El 2 de marzo, tras un encuentro en el Veles e Vents con las comisiones finalistas, dará a conocer su veredicto. "Estamos muy ilusionados porque este año una comisión que nunca está en las quinielas ganadoras va a recibir nuestro premio, que es algo más que un estandarte. Es mucho más", ha afirmado la directora de Marketing de la firma.

"LA MEJOR CENA DE SOBAQUILLO DE LA HISTORIA"

La comisión que reciba el galardón disfrutará de unas actividades especiales, para las que se va a contar con "colaboradores de lujo" y que incluye aspectos como las tradiciones, gastronomía, música o pirotecnia. Para abrir boca, la noche de La Plantà, el chef Ricard Camarena y su equipo se trasladarán al casal ganador para preparar y servir a toda la comisión "la mejor cena de sobaquillo de la historia", transformando de la mano del estrella Michelin esta tradición en un auténtico manjar.

Además, para la Ofrenda, la comisión recibirá un espectacular mural floral diseñado por El Taller de Clo, una composición artística que utilizará todo tipo de flores y que servirá para reivindicar a todas las fallas valencianas.

Otro momento llegará el 17 de marzo, cuando cambien la clásica verbena por un concierto exclusivo de Seguridad Social. La banda valenciana actuará para la comisión, pero también para todos los que quieran acercarse a conocer a la falla ganadora y disfrutar con ellos de una noche en la que sonarán en vivo grandes temas, que forman parte de la banda sonora fallera.

Por último, el 18 de marzo, Ricardo Caballer será el encargado de poner el broche de oro a las actividades especiales que componen este premio. Autor junto a Amstel de espectáculos como 'La Nit del Espolín', el maestro disparará una mascletà específicamente diseñada para la falla ganadora, trasladando su arte y técnica a una pequeña calle de la ciudad para hacerla vibrar.

En la misma línea, Amstel va a difundir vídeos para reforzar la idea este cambio de paradigma y visitará casales anónimos por sorpresa para retransmitirlo en Facebook Live. Igualmente, va a proponer a la gente que comparta vídeos, posts, stories y fotos en los que expliquen por qué hay que reivindicar su falla bajo el hashtag #todaslasfallassonespeciales.

KIT FALLERO

De la misma forma, aboga por que los valencianos exploren el mapa de las Fallas al completo. Y, para equiparles en esta aventura, presenta un kit fallero para el que ha contado con la creatividad de CacheteJack. Las ilustradoras Nuria Bellver y Raquel Fanjul, que durante mucho tiempo mantuvieron su estudio en Valencia y que son colaboradoras de 'The New York Times' y 'The New Yorker', han diseñado una colección de calcetines, parches y pulseras que revisitan iconos de la fiesta, como los buñuelos de calabaza con chocolate, los moños de fallera o los masclets.

Amstel va a poner en marcha una promoción en los bares y restaurantes de la ciudad, así como en los supermercados, para que la gente pueda conseguir los objetos canjeando los bonos que se entregarán con cervezas de su gama. Todos los detalles pueden consultarse en la web de la compañía.