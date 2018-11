Crespo ratifica que Costa pidió a Orange Market que facturara a empresas actos del PP: "O cobráis así, o no cobráis"

Publicado 13/11/2018 16:42:05 CET

MADRID/VALÈNCIA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ex secretario de Organización del PP gallego y 'número dos' de la trama 'Gürtel', Pablo Crespo, ha ratificado que el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa propuso a Orange Market, a la que el partido en la Comunitat Valenciana debía una importante cantidad de dinero, que si quería cobrar tendría que facturar esos trabajos a otras empresas que él le indicaría. "O cobráis así, o no cobráis", ha asegurado Crespo que dijo Costa.

Así lo ha señalado Pablo Crespo este martes ante la comisión que investiga la presunta financiación ilegal del PP en el Congreso de los Diputados.

Crespo ha dicho que, en principio, él se opuso a la operación que proponía Ricardo Costa, aunque luego, ha reconocido no tuvieron más remedio que plegarse para cobrar la deuda. En este sentido, ha remarcado que, aún asumiendo su parte de responsabilidad por "consentir" ese procedimiento irregular, "cuando uno está al frente de una empresa, lo que tiene que hacer es intentar cobrar lo que se le debe y el que tiene el poder de disposición en una relación así es el cliente, no el proveedor".

"Si el cliente te dice tienes que cobrar así las opciones son realmente pocas. En el caso del señor Costa yo me opuse a la solución que él proponía pero dijo: 'O cobráis así, o no cobráis", ha relatado.

Crespo ha admitido que, según ha "leído", las empresas a las que cargaban la facturación después obtenían contratos de la Generalitat Valenciana, pero ha dicho desconocer si esas adjudicaciones eran o no legales. Eso sí, en otro momento, ha recomendado a los diputados que se legisle para incrementar el control sobre los concursos públicos porque "siempre van a acompañados de un halo de oscurantismo".

Respecto a la rama valenciana de Gürtel, Crespo también ha recalcado que Ricardo Costa "miente como un villano" cuando sostiene que le entregó dinero. Crespo, según ha aseverado, únicamente recogía el dinero que Costa le daba a Álvaro Pérez 'El Bigotes', que era el que hablaba con el político valenciano y con quien compartía una relación "íntima".

"JAMÁS HE RECIBIDO NI UN CÉNTIMO DE COSTA"

"Yo jamás he recibido ni un céntimo de Costa porque las relaciones con Costa las tenía el señor Pérez. Yo sí iba a Valencia a la empresa Orange Market a recoger el dinero que el señor Costa le entregaba al señor Pérez. De hecho, lo he admitido en juicio, es un reconocimiento de hechos que ha tenido una consecuencia jurídica en forma de pena", ha zanjado.

Por otra parte, durante su comparecencia, Pablo Crespo ha ratificado que todos los secretarios generales del Partido Popular conocían cómo se financiaba la organización, que el 65% del dinero que se utilizaba para las campañas electorales en Galicia era negro y que él mismo repartió "sobresueldos" en 'b' a responsables del partido en esa comunidad y también a periodistas.

Crespo, que ha sido condenado en dos piezas relacionadas con la trama 'Gürtel', ha evitado señalar expresamente que el ex presidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy conociera que el partido se financiaba de forma ilegal, pero sí ha dado a entender que, como secretario general del partido que fue en su momento, sí debió conocer de manera "global" y "troncal" cómo funcionaban las cuentas.