Cristina Sorio explora las "cloacas" de la corrupción en una novela para no olvidar el caso Cooperación

Publicado 29/04/2019 13:05:09 CET

VALÈNCIA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La periodista valenciana Cristina Sorio publica 'Desmontando a un corrupto' (Editorial Sargantana), una novela que traslada a la literatura el llamado 'Caso Cooperación' o 'Negrolandia' mediante el cual se destapó una trama de desvío de fondos de ayudas al Tercer Mundo. El objetivo es plasmar, "para que no se olviden", unos hechos "que muestran la capacidad del ser humano para meterse en las cloacas a costa de los más necesitados".

Así lo ha aseverado la autora, quien, como responsable de la sección de Tribunales de la agencia Europa Press en la Comunitat Valenciana ha seguido el caso por el que está condenado el exconseller de Solidaridad de la Generalitat Valenciana con el PP, Rafael Blasco, entre otras personas.

'Desmontando a un corrupto', que estos días se presenta en la Fira del Llibre de València, se basa en este episodio real --la pieza 1 del procedimiento judicial ya sentenciada por el Tribunal Supremo-- "que ha marcado un antes y un después en la historia política y judicial valenciana" pero con tintes de ficción, de manera que "es el lector quien debe dejar volar su imaginación y decidir qué es lo que piensa que pudo ocurrir realmente y qué es fruto de la invención". Así, "puede tener un papel activo e involucrarse en la historia", asevera.

En esta primera novela, Sorio alterna personajes reales e imaginados que protagonizan hechos llamativos que, sin embargo, pudieron ocurrir. Un presunto topo, un rocambolesco viaje a Miami, persecuciones frustradas y "alguna otra sorpresa más" son algunos de los ingredientes del relato.

Para contar estos hechos, la periodista y escritora ha elegido la perspectiva de un fiscal anticorrupción, una mirada poco usual en el género del thriller. Esto le ha permitido reconstruir el proceso de investigación llevado a cabo hasta sentar en el banquillo a un todopoderoso político y "demostrar que la justicia funciona". "No siempre funciona bien y lo hace a veces tarde pero en este caso lo ha hecho y es un mensaje de esperanza para la sociedad y para los trabajadores públicos", ha apostillado.

Sorio ha rememorado cómo surgió esta obra que, en un principio, eran apuntes propios que le ayudaban en su labor profesional. Pero, poco a poco, la "crueldad y perversión que supone robar a los más pobres" le hizo pensar que la historia merecía ponerse negro sobre blanco. Así, recuerda que fue impactante descubrir que de 1,6 millones de euros que debían llegar a Nicaragua para canalizaciones de agua, tan solo se destinaran 43.000 euros para hacer dos míseros pozos".

También llamó su atención alguno de los protagonistas de la historia. En concreto, el papel que había jugado el siete veces conseller de la Generalitat Valenciana Rafael Blasco. "Hasta entonces parecía un hombre infranqueable, considerado por muchos todopoderoso. Y fue condenado a seis años y medio de prisión por malversación, prevaricación y falsedad", ha apuntado.

TRADUCIR A TODO TIPO DE PÚBLICO

"Con este relato intento llegar a todas esas personas que a veces se quedan solo con un titular y no leen una información periodística que en ocasiones es poco digerible al ser muy técnica. Quería traducir la historia a toda clase de público, incluso a los que desconocen por completo este asunto", señala.

La autora --que recrea en su obra, no solo la figura de una persona, sino de "toda una época de despilfarro"-- cree que ahora no se repetiría un caso de la características de 'Negrolandia'. "No seríamos capaces de tolerar otro caso Cooperación; hubo tal escándalo social y tanta gente que se manifestó y que pidió medidas que no habría ahora ningún responsable público que tolerase lo que se hizo", reflexiona Sorio, quien, no obstante, avisa: "Ha habido concienciación ante los casos de corrupción pero las cosas a veces se olvidan".

'Desmontando a un corrupto' es un viaje de años que empezó en 2015, con la sentencia firme del Supremo, y "tras muchos obstáculos y frustraciones superadas, al final ha visto la luz", concluye.