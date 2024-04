Crystal Fighters, Silvia Pérez Cruz y God Save The Queen, nuevas confirmaciones del Festival Noches Mágicas de Sant Joan

ALICANTE, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Festival Noches Mágicas ha incorporado nuevas figuras al cartel de su duodécima edición, con la confirmación de Crystal Fighters, Silvia Pérez Cruz, God Save The Queen, Javier Ojeda y ELYELLA, que estarán presentes en el certamen en Sant Joan d'Alacant (Alicante).

El evento, que tendrá lugar del 25 de julio al 11 de agosto en Jardines de Abril, ya ha desvelado la gran mayoría de las actuaciones musicales que se sucederán a lo largo de las 14 citas, según ha indicado la organización en un comunicado.

A lo largo de todas las jornadas, los espectadores podrán disfrutar de una "experiencia completa" con conciertos, market de artesanía, foodtrucks, exposiciones de pintura, escultura y fotografía, perfomances, magia, arte en vivo y dj's, entre otras.

En cuanto a los artistas, el Festival Noches Mágicas recibirá en su escenario el próximo 26 de julio a God Save the Queen, el "más auténtico y aclamado internacionalmente tributo a la banda Queen". El show reúne el catálogo de la mítica banda, desde sus comienzos en 1973 hasta su último álbum, 'Made in Heaven', editado tras el fallecimiento de Freddie Mercury en 1991.

Por su parte, la cantautora Silvia Pérez Cruz aterrizará en el certamen dos días después, el 28 de julio, para presentar su último trabajo 'Toda la vida, un día', en el que aborda diferentes estilos, manteniendo su sello propio: un registro vocal "prodigioso" y un "innato carisma escénico".

Más tarde, el 3 de agosto actuará Javier Ojeda, cantante de la formación Danza Invisible, junto a Celtas Cortos y Seguridad Social, en la segunda edición de la '80's Summer Party', dentro del festival 'Noches Mágicas'. Ojeda emprende viaje en solitario con una de sus primeras paradas en Alicante.

Por su parte, Crystal Fighters y ELYELLA formarán parte de la segunda edición del festival 'Music In The Garden', que tendrá lugar el 10 de agosto y que contará con dos bandas más, aún por confirmar. La banda inglesa Crystal Fighters retomará su gira en España tras anunciar el aplazamiento después de que su cantante, Sebastian Pringle, contrajese la malaria tras un viaje a Ghana a principios de año.

En cuanto a ELYELLA, el grupo de indie pop y electrónica presentará su quinto trabajo de estudio titulado 'Light+', junto a otros sencillos rompepistas como 'You and I', 'Love Natural' o 'Love is all i got'.

El festival también contará con artistas de la talla de Rozalén , que es la primera en colgar el cartel de 'sold out' para su concierto en Noches Mágicas y la posterior Opening Party del día 25 de julio.

Noches Mágicas cuenta con un recinto de aforo limitado en su capacidad, por lo que la organización espera que en los próximos días se agoten las entradas para otras de las fechas anunciadas.