Cs acusa al PSPV de crear "polémicas intencionadas" y "manipular" el homenaje de la premiada Morell a su gestante

Publicado 26/03/2019 15:06:23 CET

"No engañamos a nadie", dice Cs, que asegura que en el currículum remitido a Les Corts figuraban todos los datos de la premiada

VALÈNCIA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos (Cs) ha acusado este martes al PSPV de crear "una polémica intencionada" con la galardonada en el acto 'Les Corts de les Dones' Amparo Morell porque cuando presentaron su currículum se incluía que pertenece a la Asociación Son Nuestros Hijos y ha señalado que en España hay libertad de expresión y no podían prohibirle a la premiada que dedicara este reconocimiento a la mujer gestante de su hijo.

La portavoz en Corts, Mari Carmen Sánchez, ha explicado tras la junta de síndics que en el correo que se envió el pasado 7 de marzo a la Presidencia de la Comisión de Igualdad --cargo en manos de la diputada de Podem Llum Quiñonero-- se incluyó el currículum completo de esta mujer, en que se señalaba que era empresaria y también miembro de la Asociación Son Nuestros Hijos: "No engañamos a nadie, si esa información no le llegó a los grupos no es nuestra responsabilidad, fuimos claros".

Además, ha indicado que Morell fue "muy elegante" en su discurso y en ningún momento hizo un alegato político a favor de la gestación subrogada, sino que "solo agradeció a su gestante por la oportunidad de ser madre".

También ha señalado Sánchez que la gestación subrogada no es ilegal en España y hay "miles de familias año tras año recurriendo a ella" mientras la cuestión está "en un limbo judicial" al que hay que dar respuesta, recordando que Cs se ha mostrado a favor de ella.

Sánchez ha lamentado las críticas de PSPV y "parte de Podemos" a este reconocimiento cuando a Cs estos cuatro años ha habido reconocimientos a mujeres que le habrán gustado más o menos pero "en el feminismo hay que valorar la libertad y la forma de entender ese feminismo por parte de todas las mujeres".

La cabeza de lista de Cs por Castellón, Mercedes Ventura también se ha pronunciado sobre este tema y ha explicado tras el acto de presentación de las listas que en el correo que se envió el 7 de marzo a Les Corts se incluyeron los currículumns de las dos mujeres que propuso Cs con toda la información y "si el PSPV no se quiso informar no es problema de Cs".

"Sí que se leyó que era una mujer empresaria y defensora de otros modelos de familia". Por tanto, ha agregado, si el PSPV "no se ha interesado en mirar cuáles son las dos candidatas propuestas por Cs no es nuestro problema".

NO SE PUEDE HACER "LEY MORDAZA"

Por ello, ha recriminado a los socialistas valencianos que hayan creado "una polémica intencionada" y le ha acusado de "manipular" el discurso de la premiada ya que "no se hizo con ningún fin político ni se habló de la regulación". Morell, ha resaltado, tiene la libertad de "algo tan bonito como es dedicarle este reconocimiento a la mujer gestante que la había dado la vida a su hijo".

"Cs ni ninguna mujer le va a decir a la premiada lo que tiene que decir porque hay libertad de expresión y no se puede hacer una ley mordaza", ha incidido.

Ante la petición de más de 30 asociaciones de mujeres que piden la retirada de este premio, ha replicado que en España los vientres de alquiler "no están regulados" y el artículo 10 de la ley de reproducción asistida señala que tienen nulidad de derecho, lo que "no quiere decir que está prohibido" porque "si lo estuviera habría una sanción a las familias y mujeres que recurren a la gestación subrogada en otros países".

Al respecto, ha justificado que tampoco se ha homenajeado la alegalidad sino a "una mujer empresaria que dedica su distinción a su gestante". "No sé cuál es el problema porque si Morell es defensora de la gestación subrogada yo no soy nadie ni como mujer ni como política para decirle que no tenga que defenderlo", ha apostillado".

CANTÓ: "NUNCA EN ESE LADO DEL FEMINISMO SECTARIO"

Por su parte, el candidato de Cs a la Presidencia de la Generalitat, Toni Cantó, ha señalado que él no estará "nunca en ese lado del feminismo sectario que hace este tipo de acusaciones y que se dedica a señalar" y ha defendido a las mujeres que "generosamente y de forma altruista" son gestantes subrogadas.

"El feminismo es mucho más amplio que esto y las mujeres no tienen que tener a nadie que les dicte qué tiene que hacer con su vida y con su cuerpo y mucho menos desde el feminismo, que tiene que ser libertad e igualdad y no sectarismo", ha apuntado.