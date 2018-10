Cs afirma que si se adelantan las elecciones autonómicas es porque "Puig sabe que el gobierno de Sánchez es un fracaso"

Publicado 02/08/2018 15:54:18 CET

VALÈNCIA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Ciudadanos (Cs) por Valencia Toni Cantó y el portavoz autonómico de la formación, Fernando Giner, han asegurado que, si se adelantaran las elecciones autonómicas en la Comunitat, su partido estaría "preparado" y que si el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, "se está planteando adelantarlas, es porque sabe que el gobierno de Pedro Sánchez es un fracaso". No obstante, han afirmado que la decisión depende de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra.

Así lo han manifestado este jueves en una rueda de prensa para analizar la actualidad, en la que ha participado también la síndica de Cs en Les Corts Valencianes, Mari Carmen Sánchez, preguntados por la posibilidad de que el líder del Consell decidiera anticipar los comicios.

Toní Cantó ha subrayado que en Cs están "preparados" y no les "da miedo" un adelanto electoral, ya que han "hecho un buen trabajo de implantación" y "en la oposición". "Si eso sucede, llegamos con rapidez", ha remarcado.

Además, ha criticado que desde el PSOE, "en Madrid, se nieguen en absoluto a unas elecciones y, en cambio aquí, Puig lo tenga en cuenta debido a la división interna que existe en el tripartito y al oportunismo partidista del PSPV, que está mirando de reojo a las encuestas para ver si le conviene o no adelantar las elecciones".

La decisión de Puig estaría motivada, a su juicio, "por un gobierno (central) no débil, lo siguiente". "Estamos viendo las consecuencias de esa debilidad en cómo está cediendo es asuntos fundamentales para el país, como estamos viendo en estos momentos, por quienes son sus socios y quienes son sus apoyos", ha apuntado.

En la misma línea se ha pronunciado Fernando Giner, que ha resaltado, en primer lugar, que "si Puig se está planteando adelantar las elecciones es porque sabe que el gobierno de Pedro Sánchez es un fracaso", y en segundo lugar que, en todo caso, "la decisión, más que de Puig, depende de Oltra".

"PUIG NO SE ATREVE A PEDIR UNA REUNIÓN OFICIAL" A SÁNCHEZ

Asimismo, Giner ha instado al Puig a pedir una reunión con Sánchez para abordar la financiación autonómica y fijar una fecha para la misma. El dirigente de Cs ha preguntado si el líder del Consell es "suficientemente valiente para sentarse frente a Sánchez y ponerse de una vez a hablar de los problemas que afectan a los valencianos".

El portavoz autonómico de Ciudadanos ha recriminado a Puig su "silencio absoluto" y que "no se atreva a pedirle una reunión oficial" para tratar esta cuestión. En este sentido, ha recordado que Sánchez ya se ha reunido con otros presidentes autonómicos, mientras que su viista a Castellón fue una "excusa" para ir al FIB.

"USO DEL VALENCIANO, PERO TAMBIÉN DEL CASTELLANO"

Otro de los asuntos que han abordado los dirigentes de Cs es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que declaraba nulos varios de los artículos del proyecto de Decreto del Consell por el que se regulaban los usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales.

Para Giner, se trata de un "desprestigio de la política que la Justicia tenga que corregir los desmanes" del Consell, y ha subrayado además la "reincidencia" del Ejecutivo valenciano en este ámbito. El portavoz de Cs ha defendido "el uso del valenciano, pero también del castellano", ha instado a "respetar la libertad" y ha insistido en que en los valencianos son "afortunados por tener dos lenguas".

En este sentido, ha recalcado que "Cs no está en contra del valenciano, sino todo lo contrario", pero se opone a "discriminar y obligar a los ciudadanos a hablarlo por encima del castellano". "El problema está en la discriminación", ha aseverado, antes de reivindicar que si un ciudadano "se quiere dirigir en castellano a la administración, pueda".

Por su parte, Toni Cantó ha remarcado: "Nos alejamos de la visión victimista y catastrofista de Oltra" respecto a la situación del valenciano, una lengua que, a su juicio, goza de "buena salud" en la Comunitat. "¿Quién es Oltra para decidir que los hijos de los valencianos no puedan educarse en español? ¿Quién es para decidir que los mejores médicos del país no pueden trabajar aquí porque no hablan valenciano?", ha preguntado.

Además, ha indicado que Cs ha pedido "la capacitación lingüística de todo el gobierno" valenciano, para saber si los miembros del Consell "cumplen los requisitos que exigen al resto", una demanda que no se ha atendido. "Transparencia cero", ha recriminado.

Por su parte, la síndica de Cs ha defendido que "jamás hay que hablar las lenguas por imposición, sino porque las amamos". "Tiene que ser un mérito añadido, jamás un requisito".

"DOBLE VARA DE MEDIR" CON LA ENSEÑANZA DEL ISLAM

Preguntado por los medios sobre la enseñanza del islam en las escuelas, tras la polémica relacionada con el colegio público de Altura (Castellón) en el que se barajaba desarrollar el próximo curso una experiencia piloto para la implantación de enseñanza de esta religión, que finalmente no se impartirá, Giner ha incidido en que el Consell "hace alusiones a la demanda social" en esta localidad, por lo que Cs ha preguntado cuántos escolares la han solicitad.

Sobre este punto, ha afeado al gobierno valenciano su "doble vara de medir" e "incoherencia argumental": "¿No hay demanda social para la escuela concertada o para la religión católica?", ha cuestionado.

Ciudadanos ha defendido que se aplique el "mismo criterio sea cual sea la religión" y "respetar los convenios con las diferentes confesiones", aunque la formación apuesta por una educación laica en la que se imparta una asignatura de historia de las religiones.