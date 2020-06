Cs critica "el mal estado de las postas de las playas del sur" de València y las "deficiencias" de material

VALÈNCIA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de València ha criticado este viernes "el mal estado de las postas de las playas del sur" de la ciudad y las "deficiencias visibles" de material. Asimismo, ha reclamado equipos de protección individual (EPIs) para que los efectivos de Cruz Roja asistan el baño de personas con discapacidad.

Así lo ha planteado esta formación tras la visita al Perellonet que han realizado el portavoz de Cs en el consistorio, Fernando Giner, y el concejal de este partido Javier Copoví. "Las camillas y los vestuarios están oxidados; el baño no tiene papel ni jabón y el armario del material no se puede cerrar", ha censurado Giner en un comunicado.

El portavoz de Cs ha destacado que su grupo reclama "que se renueven de inmediato los equipos". "Recordamos que esos equipos además de estar en contacto con los sanitarios, también lo están con los bañistas que acuden con heridas o indispuestos a la posta", ha resaltado Fernando Giner, que ha subrayado que "las medidas higiénico-sanitarias de las postas, a día de hoy, son totalmente insuficientes".

El responsable de Cs ha apuntado que "las playas de València se han abierto, según ha reconocido en respuesta oficial el concejal --de Playas,-- Giuseppe Grezzi, incumpliendo el Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, relativo a la gestión de la calidad de las aguas de baño".

"Si hasta ayer no se habían actualizado los datos en la web sobre la calidad de las aguas es porque no se han realizado los análisis que obliga la norma. Si fuera el concejal responsable, no habría abierto las playas sin antes tener elaborados y publicados los datos de calidad del agua y arena de cada una de las playas de la ciudad", aseverado Giner.

A este respecto, el portavoz ha manifestado que "ayer, en la comisión de Ecología tuvieron que reconocer el error y aprobar nuestra propuesta de exigirle a la conselleria más diligencia y aumentar la transparencia con un tema tan sensible".

Fernando Giner ha apuntado que "a raíz de los episodios de cierres de playas por contaminación y la negativa por parte del Ayuntamiento de asumir responsabilidades, el grupo municipal Cs acudió a la Fiscalía" y ha destacado que "en este momento hay una investigación abierta por este tema".

"PROTEGER"

Por su lado, el concejal Javier Copoví ha criticado la falta de EPIs para que el personal de Cruz Roja pueda asistir el baño de las personas con discapacidad que así lo requieran. "Exigimos que se cumplan los derechos de las personas con discapacidad y las normas sanitarias para proteger a los bañistas con discapacidad y al personal de Cruz Roja que les asiste", ha aseverado el edil.