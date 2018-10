Cs pide la dimisión de Rodríguez: "Queremos instituciones limpias, ya está bien"

Publicado 27/06/2018 13:00:58 CET

VALÈNCIA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Diputación de Valencia, Mamen Peris ha pedido la dimisión del presidente provincial, Jorge Rodríguez, tras su detención por presuntas contrataciones irregularidades en Divalterra: "Queremos instituciones limpias, ya está bien".

Así lo ha indicado Peris a los medios de comunicación a las puertas de la institución provincial tras conocerse la detención de Rodríguez, entre otras personas, por presuntas irregularidades en contrataciones en la empresa pública Divalterra, la antigua Imelsa.

Según ha dicho, esta mañana los valencianos han desayunado "con una mala noticia y un gravísimo hecho como ha sido la detención de Rodríguez" y los ciudadanos merecen "un gobierno limpio y fuera de sospecha y de toda corrupción".

"Lamentablemente los valencianos ya estamos hartos, es el segundo presidente de la Diputación que es detenido, lo fue con el PP y ahora con el PSOE y, además, mancha el nombre de la Diputación", ha indicado.

Ha indicado que esta noticia no le viene de "nuevas" porque desde hace un año Cs "viene denunciado que en Divalterra --antes Imelsa-- solo se había cambiado el nombre y que la sospecha de corrupción continuaba". Así ha explicado que han tenido que ir hasta con un notario para que Divalterra les facilitara información que también han pedido en las juntas generales y en los consejos pero no les hicieron caso y al final tuvieron que poner en manos de la Fiscalía toda la documentación que tenían.

"Llevamos más de un año registrando preguntas e iniciativas, denunciado contrataciones a espaldas del consejo de alta dirección, pero nos han ignorado; por eso en abril no nos quedó otra vía que acudir a los tribunales", ha explicado Peris, quien también ha concretado que Fiscalía les contestó que aceptaban la denuncia de Cs y la acumulaban a diligencias ya abiertas previamente.

De hecho, el representante de Cs en el Consejo de Administración de Divalterra, Jorge Ochando, presentó esa denuncia contra el presidente de la corporación provincial por presuntas irregularidades en los contratos de alta dirección en la nueva Imelsa. La Fiscalía acabó interponiendo denuncia en el mes de mayo y hoy miércoles se ha desplegado la llamada 'operación Alquería'.

Peris ha lamentado la situación y ha señalado que como valenciana siente que "ya está bien". "Estamos hartos los valencianos que con el dinero público haga el bipartidismo más de lo mismo, siempre malversando conjuntamente o malgastando, en este caso en contratos de alta dirección pese a que había informes que no lo permitían; queremos instituciones limpias" ha insistido.

Asimismo, ha criticado el "mutismo absoluto" de Compromís. "Quien no está y no se le espera aquí es Compromís y estamos hartos de que quién ha venido a decir que es el gobierno del cambio, hoy esté en el mutismo absoluto", ha concluido.

"LA CORRUPCIÓN NO PERTENECE A UN SOLO PARTIDO"

También se ha pronunciado sobre esta cuestión la portavoz de Cs en Les Corts, Mari Carmen Sánchez, quien ha señalado que no le sorprende esta detención por la denuncia que ya formularon al respecto aunque eso no significa que no les avergüence, ya que los últimos acontecimientos "constatan que el nivel de corrupción que se ha asentado en la Comunitat Valenciana es insostenible, es de vergüenza muy profunda".

"La corrupción en la Comunitat no pertenece a un solo partido, sino a ese modelo bipartidista que han asentado durante años el PP y PSPV. Es realmente vergonzoso que tengamos que asistir a una nueva detención de un presidente de la Diputación de Valencia por nuevos casos de corrupción, lo único que están haciendo es tirar la imagen de las instituciones y de la respetabilidad de todos los valencianos por tierra", ha aseverado.

Sobre si cree que Rodríguez debe dimitir, ha indicado que hay que saber primero "un poquito más qué es lo que se está investigando" y qué es lo que él tiene que decir al respecto. "Una vez sepamos de lo que estamos hablando concretamente pediremos las responsabilidades oportunas".

"Desde Ciudadanos somos prudentes, vamos con paso lento pero firme, no queremos bajo ningún concepto más personas que tiren por tierra el nombre de la Comunitat Valenciana", ha concluido.